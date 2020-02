Không đá với Iraq, ông Park sẽ xoay xở ra sao?

VFF chưa có thông báo chính thức sẽ đón tiếp đội tuyển Iraq đá giao hữu tại sân Bình Dương vào ngày 26-3, năm ngày trước khi HLV Park Hang-seo đưa quân sang làm khách Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã đưa ra mối băn khoăn của mình về việc tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa lúc dịch COVID-19 với đối tác nên hay không nên để bóng lăn. Đại diện VFF vẫn chưa xác nhận yêu cầu hoãn trận đấu của Iraq, mà chỉ bày tỏ việc này do dịch bệnh sẽ không vi phạm hợp đồng và không yêu cầu bồi thường.



Duy Mạnh và đồng đội sẽ tái ngộ Malaysia trên sân Bukit Jalil ngày 31-3, sau trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 từng thắng họ 1-0 do công Quang Hải. Ảnh: NGỌC DUNG

Cái khó của VFF hiện tại không phải là hủy trận giao hữu với Iraq, mà chính là việc tìm kiếm một quân xanh mới để giúp thầy trò ông Park chuẩn bị cho trận đấu trên sân Malaysia. Nên nhớ VFF giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam đoạt vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022, cũng đồng thời giành suất chơi Asian Cup 2023.

Thế nhưng ở thời điểm này, VFF ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm đối thủ vừa tầm đá giao hữu do các đội tuyển đều muốn tránh khu vực gần Trung Quốc do dịch bệnh. Đã thế, HLV Park Hang-seo còn không may mắn khi vừa bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt truất quyền chỉ đạo bốn trận đấu giao hữu kèm nộp phạt 5.000 USD do có hành vi phản ứng trọng tài trong trận chung kết SEA Games 30. Ở phút 77 trận cuối đá với Indonesia, ông Park nổi nóng với trọng tài bị phạt thẻ đỏ.

Điều này có nghĩa ông Park sẽ không thể chỉ đạo trực tiếp các học trò từ khu vực kỹ thuật như thường lệ, mà phải ngồi trên khán đài gọi bộ đàm xuống sân điều chỉnh lối chơi và nhân sự thông qua các trợ lý. Ông Park cũng đính chính không xúc phạm trọng tài như đánh giá của AFC nhưng hoàn toàn chấp nhận án phạt và không có ý định khiếu nại. Cũng may giải đấu SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của AFC nên mức phạt cho ông Park Hang-seo chỉ nhằm vào bốn trận giao hữu, không phải trận thi đấu chính thức ở cấp độ các đội tuyển quốc gia.



HLV Park Hang-seo ngổn ngang trăm mối lo lắng cho mục tiêu đi tiếp ở vòng loại cúp thế giới...



... trong sự sốt sắng "đòi nợ" của đồng nghiệp Tan Cheng Hoe khi cả hai đối đầu ở lượt về tại Malaysia. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội tuyển của ông Park Hang-seo hiện đứng đầu bảng G của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau năm trận bất bại (ba thắng, hai hòa). Xếp sau là Malaysia với 9 điểm, và Thái Lan có 8 điểm. UAE cũng đang theo sát gót với 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận, còn Indonesia chưa có điểm nào.