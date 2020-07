‘Không dừng V-League trừ trường hợp bất khả kháng’

Trước khi buổi gặp gỡ báo chí diễn ra, bốn đội bóng gồm Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa và Nam Định làm đơn gửi đến VFF, VPF xin dừng V-Leagie 2020, giải đấu vừa kết thúc vòng đấu thứ 11 và mới bị tạm hoãn (vô thời hạn) do bùng phát đợt dịch COVID-19.



Chủ tịch VPF Trần Anh Tú. ẢNH: NGỌC DUNG

Về lý do, việc các CLB xin dừng V-League chỉ ra những nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh như: đội bóng không có nguồn thu tài chính, không thể chuyển nhượng được ngoại binh cho giai đoạn hai, cùng với đó là yếu tố không an toàn cho tất cả các thành viên trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát đợt hai.

Chia sẻ tại buổi họp, ông Tú nhấn mạnh: “Các hợp đồng đã ký kết phải được thực hiện vì nguồn nuôi sống bóng đá dựa vào các nhà tài trợ. Khi hợp đồng không được thực thi, sẽ có rất nhiều những hệ lụy xảy ra. Sau này chúng ta có kiếm đối tác cũng rất khó vì uy tín bị ảnh hưởng. Việc duy trì V-League cũng là điều nên làm đối với đội tuyển quốc gia. Giải không được tổ chức, đội tuyển quốc gia cũng không tìm được lực lượng tốt nhất tranh tài các giải đấu quốc tế.

Nếu bóng đá Việt Nam không được tổ chức vì lý do không chính đáng, tôi là người sẽ ra đi đầu tiên, sau đó là lãnh đạo liên đoàn. Trách nhiệm của VPF phải tổ chức giải, dù chúng ta phải thực hiện trong điều kiện khó khăn nhất”.

Tại buổi trao đổi thông tin với báo giới, BTC cũng nhấn mạnh V-League 2020 chỉ dừng ngoại trừ lý do bất khá kháng.

Riêng với trường hợp CLB SHB Đà Nẵng, địa phương đang hứng chịu những ảnh hưởng trực tiếp từ đợt bùng phát dịch COVID-19 lần hai, người đại diện VPF nhấn mạnh: “Trong vòng hai tuần tới, nếu tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng tiếp tục diễn biến xấu, VPF đề nghị với VFF đưa đội bóng SHB Đà Nẵng đến địa phương khác để cách ly, tiếp tục thi đấu trên sân trung gian”.



Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền. ẢNH: NGỌC DUNG

Cùng với những quan điểm nêu trên, VPF cũng nhấn mạnh sẽ có biện pháp chế tài đối với các CLB không thi đấu V-League mà không đưa ra được lý do chính đáng.

Có mặt tại buổi trao đổi thông tin, trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết sẽ nỗ lực khắc phục những sai sót của các trọng tài trong thời gian gần đây. Sau những phản ứng đòi thay trưởng ban trọng tài của CLB TP.HCM và Nam Định, được biết VFF cũng chưa có quyết định nào nên ông Hiền vẫn tiếp tục đảm đương công việc hiện tại.