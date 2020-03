Không thể chơi V-League trong mùa dịch

Sau khi có thông báo hoãn V-League đến ngày 15-4, các nhà tổ chức VPF đồng thời đưa ra mốc thời gian tiếp tục tổ chức lượt đi vào chính ngày 15-4 đến 29-5, hoặc từ ngày 1-5 đến 28-6. Một số CLB bày tỏ quan điểm không đồng thuận với VPF và thậm chí còn phản ứng gay gắt như bầu Đức của HA Gia Lai vì không thể mạo hiểm an toàn cho cầu thủ ngay trong mùa dịch.



Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nói không ép các CLB thi đấu khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường nhưng vẫn đưa ra hai mốc thời gian cho bóng lăn trở lại vào giữa tháng 4 và đầu tháng 5 rất nhiều khả năng không khả thi. Cũng do bị phản đối quá mạnh, VPF đã điều chỉnh văn bản theo hướng: “Giải đấu sẽ chỉ tổ chức khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép”.

Ai cũng biết trong cao điểm phòng, chống COVID-19, Chính phủ và các cơ quan chức năng có những khuyến cáo quan trọng về việc cấm tụ tập đông người, không tổ chức hội họp, hạn chế di chuyển để tránh lây lan, dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng… cho đến hết ngày 15-4 sẽ xem xét cụ thể sau.



Bóng không thể lăn trong mùa dịch gom hết 14 đội lại đá tại cụm sân phía Bắc. Ảnh: QUANG THẮNG

Điều này có nghĩa bóng V-League chắc chắn không thể lăn vào ngày 15-4 theo đề xuất phương án 1 của VPF và không ai bảo đảm hai tuần sau đó (ngày 1-5) có thể tụ tập đông người theo phương án 2. Các trận đấu diễn ra trên các sân không khán giả nhưng theo dự tính của VPF, mỗi trận vẫn có khoảng 100-120 thành viên hai đội và ban tổ chức.

Thật lạ lùng, VPF ngày 28-3 vẫn lấy ý kiến các CLB và hiện có sáu đội đồng ý thi đấu từ ngày 15-4 trên các sân vận động phía Bắc gồm SL Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Viettel và Thanh Hóa, dĩ nhiên kèm điều kiện ra sân trong tình trạng an toàn.

Ba CLB không đồng ý các phương án của VPF là B. Bình Dương, Quảng Nam và Nam Định. Bầu Đức của HA Gia Lai không tham gia bỏ phiếu và thẳng thừng: “Khi nào Nhà nước công bố hết dịch thì đá, còn bây giờ đừng nói chuyện banh bóng gì hết. Sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng mới là ưu tiên hàng đầu”. Còn lại những CLB không ý kiến hoặc bỏ phiếu trống gồm TP.HCM, Sài Gòn, Hải Phòng, SHB Đà Nẵng.

Dễ thấy các đội bỏ phiếu thuận chủ yếu ở phía Bắc có thuận lợi đá trên sân nhà quen thuộc, đại diện của Nam Định thậm chí còn nêu ý kiến nếu chơi trên sân không có khán giả thì không nên tổ chức.

Trong khi đó, các lãnh đội Sài Gòn, TP.HCM… đều không bàn đến việc bóng lăn ở thời điểm này vì tác động của dịch bệnh COVID-19. Riêng đại diện của B. Bình Dương không ủng hộ các phương án của VPF và cho biết khi nào hết dịch đá sân nhà, sân khách như cũ, không cần phải thi đấu tập trung tại phía Bắc hoặc đá tại địa phương nào có công bố hết dịch.