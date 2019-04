Kỳ thú giải chạy thang bộ 'Cuộc đua lên đỉnh cao'

Với gần 2.400 bước chạy lên tầng 81, giải được xem là hành trình thử thách nghiệt ngã nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai thế giới trong năm 2019.

Hai nhà tân vô địch cuộc đua chạy thang bộ vừa diễn ra tại Hàn Quốc đầu tháng 4 - Piotr Lobodzinski và Suzy Walsham cùng khoảng 700 vận động viên là những người đầu tiên chạy qua 31 tầng của khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 và đặt chân đến đích tại đài quan sát Landmark 81SkyViewtrên “nóc nhà Đông Nam Á”.



Các vận động viên nhận số báo danh chuẩn bị chinh phục 2.383 bậc thang từ tầng một lên tầng 81. Ảnh: CCT

“Race to the Summit” - Cuộc đua chạy thang bộ còn có ý nghĩa đặc biệt khi chính thức ghi tên TP.HCM vào danh sách 11 điểm đăng cai tổ chức giải thể thao chạy thang bộ trên thế giới trong năm 2019. Giải đấu sẽ lần lượt chu du qua các địa điểm nổi tiếng bậc nhất như New York, London, Paris, Milan, Dubai, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Osaka và Seoul.

Sự kiện chạy thang bộ bùng nổ tại tòa tháp cao nhất Việt Nam đánh dấu bước hoàn thiện cuối cùng của Landmark 81. Bên cạnh đó, sự ra đời của Vinpearl Luxury Landmark 81 - với dịch vụ nghỉ dưỡng thượng lưu, sang trọng và tinh tế bậc nhất -đã tạo dấu ấn đỉnh cao trong ngành du lịch, và thực sự trở thành biểu tượng cho một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.



Tòa tháp 81 tầng tại TP.HCM là một trong 11 điểm đăng cai tổ chức giải thể thao chạy thang bộ trên thế giới năm 2019...



... vào sáng 28-4 sẽ đón hơn 700 vận động viên chạy thang bộ.

“Race to the Summit” chuyên nghiệp với sự góp mặt của nhà vô địch thế giới nam Piotr Lobodzinski đến từ Ba Lan, hay các chân chạy cự phách Mark Bourne (Úc), Emanuele Manzi (Ý), Omar Bekkali (Bỉ),... Sau khi quan sát đường chạy thang bộ 81 tầng, Lobodzinski tự tin sẽ đến đích trong vòng 12 phút.

Phía nữ có Suzy Malsham, Alice Mc Namara, Cindy Reid đều đến từ Úc, hay Laura Manninen (Phần Lan) và đặc biệt là Nguyễn Chi của Việt Nam từng về nhất giải chạy thang bộ 68 tầng Bitexco cách đây hai năm. Nhà vô địch thế giới Malsham hào hứng cho biết sẽ chạy 81 tầng khoảng 13-14 phút.



Các vận động viên chạy thang bộ chuyên nghiệp thế giới hào hứng trước vạch xuất phát. Ảnh: CCT.

Vertical World Circuit (VWC) – Hệ thống giải chạy bộ lên cao thế giới thuộc Liên đoàn chạy chiều cao quốc tế đã tổ chức giải thi đấu đầu tiên vào năm 2007. Cho đến nay, các cuộc đua lên cao đều đang dần phổ biến và trở thành môn thể thao toàn cầu. Số lượng vận động viên ghi tên vào danh sách thi đấu của các giải chạy lên cao đã chạm mốc con số 100.000 người.

Năm 2019, thế giới có 11 giải chạy thang bộ tại các nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Địa điểm đăng cai là các tòa nhà chọc trời của thế giới, thủ phủ kinh tế và là biểu tượng của mỗi quốc gia.