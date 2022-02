Hành trình săn vé World Cup 2023 của Việt Nam • Vòng loại: Vô địch bảng B khi đánh bại Maldives 16-0 và đánh bại Tajikistan 7-0. • Vòng chung kết: VN rơi vào bảng C tử thần cùng hai đại gia châu Á Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đối thủ khó chịu Myanmar. VN đã thua Hàn Quốc và Nhật Bản cùng tỉ số 0-3. Đá trận cuối cùng vòng bảng với Myanmar, các cô gái vàng hai lần rượt đuổi để hòa 2-2 và xếp trên nhờ chỉ số phụ ít hơn một bàn thua (-6 so với -7). • Tại tứ kết, VN gặp Trung Quốc, dù mở điểm trước nhưng sau đó thua ngược 1-3, đánh mất cơ hội vào bán kết đồng nghĩa với việc mất vé chính thức dự World Cup. • VN cùng các đội thua tứ kết là Thái Lan, Đài Loan dự vòng play off tranh vé duy nhất đi World Cup. Kết quả, VN đánh bại Thái Lan 2-0, thắng Đài Loan 2-1 để trở thành nhà vô địch vòng play off và có tấm vé thứ năm châu Á dự World Cup 2023.