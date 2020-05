Lạ lùng Bùi Tiến Dũng

Vòng 16 đội Cúp Quốc gia có ba trận phải giải quyết trên chấm luân lưu Vòng 16 đội Cúp Quốc gia có điều thú vị ngay những trận đầu đã có đến ba trận phải giải quyết trên chấm luân lưu. Đó là chiến thắng của đội hạng Nhất, Bà Rịa-Vũng Tàu ngay trên sân Vinh trước chủ nhà SL Nghệ An sau 90 phút hòa 1-1; là chiến thắng của chủ nhà Than Quảng Ninh trước DNH Nam Định sau hai hiệp chính hòa 2-2; là chiến thắng của chủ nhà TP.HCM trước SHB Đà Nẵng sau 90 phút hòa 0-0. Các trận còn lại, An Giang - Viettel 0-2, B. Bình Dương - Thanh Hóa 1-0, Cần Thơ - Bình Phước 1-0, Quảng Nam - Hà Tĩnh 0-1, Hà Nội - Đồng Tháp: 3-0. Tám đội vào tứ kết gồm hai đội hạng Nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ và sáu đội V-League gồm Than Quảng Ninh, TP.HCM, Viettel, B. Bình Dương, Hà Tĩnh, Hà Nội. Đ.TR