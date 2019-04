Lê Nguyệt Minh mở 'tài khoản' điểm áo xanh Cúp Truyền Hình

Chặng đua xuất phát từ TP Vinh (Nghệ An) đi TP Đồng Hới (Quảng Bình), đường dài 199 km, các tay đua chinh phục đèo Ngang, con đèo loại 4 trong tổng hành trình 9 con đèo của giải đấu. Ở cuộc so tài trên đỉnh non xanh, Phạm Nguyễn Quốc Khanh (Bikelife Đồng Nai) xuất sắc đánh bại Nguyễn Tuấn Vũ – cựu binh Đồng Tháp mới về đầu quân TP.HCM MegaMarket, qua đó giành 6 điểm tạm mặc áo chấm đỏ.



Quốc Khang mừng chiến thắng trên đỉnh đèo Ngang.

Với mục tiêu tấn công danh hiệu “vua leo núi” trước giờ giải khởi tranh, Bikelife Đồng Nai bước đầu thành công với giải thưởng đầu tay của Quốc Khang. Tuy nhiên trong đội hình đội đua miền Đông, ứng viên sáng giá nhất cạnh tranh áo chấm đỏ không ai khác ngoài đương kim 2018 Loic Desriac.

Mặc dù thi đấu một trong những lộ trình dài nhất giải nhưng thời tiết dịu mát ủng hộ các cuộc bứt phá của các tay đua. Các ứng viên của TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ, TĐ Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Bikelife Đồng Nai khơi mào cuộc đánh chiếm áo vàng, đang do Huỳnh Thanh Tùng (Trisport Quân Khu 7) nắm giữ.

Thế trận bất thành buộc giờ chót, đoàn đua tạo thành một chùm đông tiến về mức đến Đồng Hới.



Cú nước rút thắng chặng tại mức đến Đồng Hới giúp Lê Nguyệt Minh (11) vươn lên dẫn đầu giải thưởng áo xanh.



Ông Ngô Quang Vinh trao áo xanh cho Lê Nguyệt Minh.

Tại cuộc chiến tranh giành ngôi nhất chặng, Bikelife Đồng Nai dù không có các “chân rút” cự phách nhưng đã chủ động “giàn trận”, tổ chức một cuộc ganh đua sòng phẳng trước vạch đích với TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ và Tập Đoàn Lộc Trời, hai đối thủ sở hữu những tay đua nước rút cực tốt.

Sự nỗ lực của thầy trò Đặng Ngọc Tú rất đáng khen nhưng do còn kém về đẳng cấp, họ đành bất lực nhìn các đối thủ Lê Nguyệt Minh của TP.HCM MegaMarket, Nguyễn Thành Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) cán mức đến thâu tóm ba thứ hạng cao nhất chặng.

Chiến thắng sau hơn 5 giờ thi đấu cũng giúp Lê Nguyệt Minh đoạt áo xanh từ người anh trai Lê Văn Duẩn.

Ở chặng thi đấu này, cuộc chiến áo trắng cũng diễn biến cực kỳ gay cấn khi Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) xuất sắc soán ngôi đầu của Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp).

Trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội, êkíp Trisport Quan Khu 7 bảo vệ thành công áo vàng cho Huỳnh Thanh Tùng đồng thời củng cố ngôi nhất đồng đội.



Khung cảnh thanh bình tại Hà Tĩnh, nơi đoàn đua đi qua.



Tài năng Bình Dương Hà Kiều Tấn Đại vượt lên chiếm giải thưởng áo trắng.



Trong khi danh hiệu áo vàng sau 2 chặng vẫn thuộc về Huỳnh Thanh Tùng.

Sáng 15-4, các tay đua tranh tài chặng 3 Đồng Hới – Huế đường dài 162km. Cũng tại nơi này mùa trước, Lê Văn Duẩn có một kỷ niệm đáng quên. Tay đua người Hóc Môn té ngã, anh vẫn nỗ lực đạp về đích đến, nhập viện và rời đường đua sớm.