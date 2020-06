Liên minh Úc - New Zealand đăng cai World Cup nữ 2023

Trước khi FIFA trao quyền đăng cai cho liên minh Úc - New Zealand còn có liên minh Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên và Colombia, Nhật xin đăng cai. Sau đó vì ảnh hưởng do mối quan hệ tại bán đảo Triều Tiên phức tạp nên liên minh Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên rút lui. Kế đến Nhật cũng rút lui. Còn lại Colombia do dịch bệnh COVID-19 cũng xin rút nhưng FIFA thuyết phục ở lại làm nền cho cuộc bỏ phiếu.



Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao quyền đăng cai World Cup 2023 cho Úc và New Zealand. Ảnh: GETTY IMAGES

Với 35 thành viên Ban chấp hành FIFA, trong đó liên minh Úc - New Zealand chiếm được 22 phiếu bầu, trong khi Colombia chỉ có 13 phiếu bầu.

Úc - New Zealand được FIFA khảo sát là hai quốc gia có cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng được yêu cầu tổ chức World Cup nữ do FIFA đề ra.

Đây còn là sự hợp tác chặt chẽ của LĐBĐ châu Á (AFC), nơi bóng đá Úc đã gia nhập khi tách rời khỏi gia đình bóng đá châu Đại Dương (OFC).

Với 32 đội dự vòng chung kết, bóng đá châu Á được đánh giá có bảy suất dự, thuận lợi hơn cho châu Á khi “bà chị đầu” Úc là đồng chủ nhà nên cơ hội mở ra nhiều hơn cho nhiều đội châu Á, trong đó có Việt Nam.