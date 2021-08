Sau nhiều năm phiêu bạt, Lukaku cuối cùng đã được về lại chốn xưa. Tiền đạo Bỉ đã có quá trình từ Anderlecht (Bỉ) sang khoác áo Chelsea, West Brom, Everton, MU, Inter Milan và giờ quay lại Chelsea với tổng giá trị chuyển nhượng đắt nhất hành tinh.

Tuổi thơ dữ dội của Lukaku

Để gặt hái thành công như ngày hôm nay, ngôi sao người Bỉ đã từng trải qua một tuổi thơ đầy gian khổ. Sinh ra ở Antwero, Bỉ trong một gia đình có cha là một cầu thủ không nổi danh, còn mẹ đi làm lao công, dọn dẹp cho các nhà giàu để kiếm sống.

Tuổi thơ Lukaku lớn lên trong cơ cực lại gặp biến cố năm 2003, khi cha anh - ông Roger Lukaku bị bắt vì hành hung một phụ nữ và bắt giữ người trái phép trong cốp xe, bị kết án 15 tháng tù giam.

Kể từ khi cha bị bắt, cậu bé Romelu Lukaku rơi vào cảnh lang thang, đói kém, phải nương nhờ ở khu nhà ở xã hội. Bà Adolphine - mẹ Lukaku vì thương con nên phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để hỗ trợ kinh tế gia đình.

Lukaku chia sẻ: “Khi cha tôi bị bắt và phải nghỉ thi đấu, gia đình tôi gặp khó khăn lớn về kinh tế, phải bán nhà. Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tại nhà ở xã hội, phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, có hôm còn không có điện. Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, sức khỏe không được tốt, thế nhưng bà vẫn cố gắng làm thêm nhiều việc để anh em chúng tôi có bữa ăn…”.

Đời không như là thơ

“… Hằng ngày, tôi và Jordan - em trai tôi thường bắt xe buýt đến tập bóng đá ở Rupel Boom, sau đó đến nơi làm việc của mẹ tôi để phụ bà ấy dọn dẹp. Tôi đã nói với bà: “Con sẽ chơi bóng cho Anderlecht và khi đó gia đình chúng ta sẽ có tiền, mẹ đỡ phải làm thêm vất vả…”. Cứ thế tôi lao vào tập luyện…” - Lukaku kể lại.

Giữ đúng lời hứa, Lukaku liên tục gây ấn tượng ở các giải đấu trẻ và hoàn thành giấc mơ thi đấu cho Anderlecht vào năm 2006. Khi đó, ngoài kỹ năng chơi bóng, cậu bé Romelu Lukaku còn gây được ấn tượng đặc biệt nhờ thân hình quá khổ của mình. Người đại diện của anh khi ấy là Mino Raiola từng tiết lộ, mẹ của Lukaku từng phải mang theo giấy khai sinh trong mỗi trận đấu bởi bà liên tục nhận được những câu hỏi về tuổi thật của con trai.

Những năm tháng ở Anderlecht, tài năng của Lukaku đã vượt xa lãnh thổ quê nhà, lan đến những nhà tuyển trạch ở Premier League. Rồi Chelsea đã chi 17 triệu bảng Anh để sở hữu cầu thủ trẻ này trong vòng năm năm.

Tuy nhiên, ở Stamford Bridge vào lúc này toàn những tiền đạo cộm cán: Fernando Torres, Didier Drogba, Salomon Kalou và Daniel Sturridge. Tất cả họ đều đang cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính và dĩ nhiên cậu nhóc như Lukaku không hề có cửa chen chân vào.



Lukaku nhớ lại tuổi thơ cơ cực, anh thi đấu giải thiếu niên với thân hình quá khổ nên mẹ phải mang khai sinh đi để chứng minh con mình đá đúng tuổi. Ảnh: CCT

Chân sút đắt giá nhất thế giới

Chuyến xuất ngoại đầu tiên không như mong đợi khiến Lukaku bị đẩy sang West Brom mùa 2012-2013, rồi sau đó được Everton mua đứt với giá 28 triệu bảng Anh. Tại đây, Lukaku chuyển mình trở thành một chân sút cự phách, mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, săn bàn hiệu quả hơn. Và việc anh được một đội bóng tầm cỡ chiêu mộ là điều không khó dự đoán.

Man. United đã tìm đến Lukaku, mang anh về Old Trafford. 76 triệu bảng Anh là mức phí không hề nhỏ vào năm 2017 để anh khoác áo “quỷ đỏ”. Anh được đưa về Old Trafford với kỳ vọng thay thế huyền thoại Wayne Rooney. Tuy nhiên, dưới áp lực quá lớn từ người hâm mộ, Lukaku đã không thể hiện tốt trong màu áo đỏ thành Manchester. Anh thường có những pha xử lý vụng về đến khó hiểu, lại bị đặt dấu hỏi về sự chuyên nghiệp do thừa cân, Lukaku bị Man. Utd bán sang Inter Milan vào cuối mùa giải 2018-2019.

Chính cú sốc này đã giúp Lukaku tỉnh ngộ. Anh áp dụng một chế độ ăn uống khoa học, tăng cường luyện tập thể chất, cộng thêm tài năng vốn có, tiền đạo người Bỉ hồi sinh trở thành một sát thủ vòng cấm đích thực. Nhờ màn trình diễn ấn tượng trên đất Ý mà giờ đây Romelu Lukaku một lần nữa có cơ hội chứng tỏ tài năng ở xứ sở sương mù.

Chelsea là bệ phóng hoàn hảo để Lukaku tiếp tục tỏa sáng. Đồng thời, với bản hợp đồng mới, The Blues cũng biến Romelu Lukaku trở thành cầu thủ có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới (291 triệu bảng Anh), đẩy Neymar xuống vị trí thứ nhì (270 triệu bảng Anh).