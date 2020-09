Lùm xùm bóng đá xứ Thanh!

“Máy xay” HLV và sự quanh co của lãnh đạo đội Thanh Hóa Chỉ trong một năm, đội bóng Thanh Hóa đã thay đến sáu HLV mà lãnh đạo CLB nói là không phù hợp, không thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, qua nhiều vụ việc, ai cũng thấy rõ mọi chuyện không hẳn do yếu kém của các nhà cầm quân. HLV Fabio Lopez hồi đầu mùa bị sa thải chỉ sau ba trận đấu khiến ông thầy người Ý giận dữ gửi đơn kiện lên FIFA. Thầy nội Nguyễn Thành Công lên thay đã giúp đội từ chót bảng lên hạng tám cũng chịu không nổi, phải tự xin nghỉ sau hơn ba tháng. Dường như lãnh đạo đội Thanh Hóa đã “dọn đường” sẵn cho sự ra đi của HLV Thành Công khi đưa ra mục tiêu trong hai trận còn lại ở giai đoạn 1 là phải lọt vào tốp 8 tranh ngôi vô địch V-League 2020. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Đệ lại cho rằng công văn chỉ đạo là “tăng cường giao tiếp giữa lãnh đạo và ban huấn luyện” chứ không phải can thiệp về chuyên môn. Ông Đệ bao biện đấy là chính sách quản lý riêng của CLB Thanh Hóa dựa trên tinh thần xây dựng, để hướng ban huấn luyện theo khuôn phép và “không có gì to tát”.