Ông Tan dè chừng cầu thủ sẽ thay Quang Hải HLV của đội Malaysia mong mỏi học trò biết cách khai thác mọi cơ hội để chấm dứt chuỗi thành tích tệ hại trước VN trong cuộc đụng độ vào đêm 11-6. Ông Tan tiết lộ mình đã rút ra nhiều bài học quý giá cho hàng thủ Malaysia chuẩn bị kỹ lưỡng hơn khi gặp tuyển VN. Ông thầy 53 tuổi dặn dò từng cầu thủ, đặc biệt là hàng tấn công phải hiệu quả hơn trong việc ghi bàn và không bỏ phí bất kỳ cơ hội nào để làm rung mành lưới đối phương. Ông Tan bật mí trong mọi cuộc chạm trán tuyển VN, cầu thủ Malaysia đều có cơ hội ghi bàn nhưng chưa may mắn. Về việc đội VN không có tiền vệ Quang Hải do thẻ phạt, ông Tan cho rằng đây là một điều an ủi cho Malaysia nhưng ông vẫn tin HLV Park Hang-seo có phương án thay thế hoàn chỉnh khác. TT