Mbappe đòi rời PSG, Maradona tiếp tục tuyên bố 'sốc'

Maradona gây sốc, đòi dẫn dắt Manchester United

"Chuyên gia gây sốc” Maradona tuyên bố cứng sẽ đưa “Quỷ đỏ” trở lại thời hoàng kim như thời Alex Ferguson, nếu ông được trao cương vị HLV trưởng MU.



Maradona hiện là HLV đội bóng hạng Hai Mexico Dorados, cho biết ông sẽ giúp MU tìm lại thời hoàng kim nếu được trao ghế HLV. ẢNH: AFP

Điều đầu tiên, huyền thoại bóng đá Argentina sẽ thực hiện là thanh lý tiền vệ Paul Pogba khỏi Old Trafford. “Cậu bé vàng” hiện đang là HLV dẫn dắt đội hạng Hai Mexico Dorados, Maradona chia sẻ với tạp chí Four Four Two: “Cầu thủ không có nhiệt huyết chiến đấu như Pogba không cần thiết cho đội bóng có tham vọng. Cầu thủ tôi thích nhất của MU là Ander Herrera. Nếu MU cần, tôi có thể đảm đương vị trí HLV, đem về những danh hiệu họ đang rất cần”.



Paul Pogba sẽ là cầu thủ đầu tiên Maradona tống khứ khỏi Old Trafford. ẢNH: REUTERS

Tiền vệ người Pháp Pogba hiện cũng không chắc tương lai tại MU, trong khi hai “ông lớn” của bóng đá châu Âu Real Madrid và Juve đều có ý định theo đuổi chữ ký của anh.

Trong sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao, Maradona từng được trao trọng trách HLV đội tuyển Argentina ba năm 2008-2010. Cấp độ CLB, Maradona từng gắn bó với hai đội bóng Al Wash và Fujairah của UAE.

Trong chia sẻ của mình, HLV 60 tuổi nhấn mạnh ông từng là fan của “Quỷ đỏ” nhưng dưới triều đại của Alex Ferguson. Còn hiện nay ông dành sự ủng hộ cho đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Manchester City, đặc biệt là tiền đạo Aguero.



Tiền đạo Kylian Mbappe đòi chia tay PSG... ẢNH: REUTERS

Mbappe chính thức lên tiếng đòi chia tay PSG

Phát biểu trên kênh truyền hình El Chireduito (Tây Ban Nha), tiền đạo Kylian Mbappe đưa ra thỉnh nguyện, đề nghị PSG cho phép anh được chuyển nhượng.

Tại buổi lễ nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1, Mbappe từng “đưa đẩy” anh sẽ chia tay đội đương kim vô địch Pháp. Tiền đạo 20 tuổi khẳng định đã đến lúc anh cần có trách nhiệm bằng dự án mới cho tương lai của mình. Ngay lập tức chủ tịch Nasser Al Khelaifi dập tắt ý định bằng tuyên bố, “Mbappe (và cả Neymar) không phải để bán”.



... để đến với đội bóng nhiều tham vọng hơn. ẢNH: REUTERS

Động thái của Mbappe cho thấy cơ hội sở hữu anh được mở ra với Real Madrid. HLV dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Zinedine Zidane rất khao khát có Mbappe, nhằm mục tiêu vực dậy thời hoàng kim của “Kền kền trắng”.

Trên thị trường chuyển nhượng, Mbappe được định giá khoảng 180 triệu euro, xếp sau siêu sao Brazil Neymar. Tại mùa này, tiền đạo 20 tuổi ghi 38 bàn, 17 đường kiến tạo trong 42 trận đấu trên các mặt trận. Nhưng do PSG không có tham vọng cụ thể tại đấu trường Champions League, chính là một trong những lý do khiến Mbappe muốn tìm bến đỗ mới.