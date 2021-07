Năm năm trước, Copa America diễn ra trên đất Mỹ, Argentina và Chile kéo nhau đến chấm luân lưu trong trận chung kết. Và Messi đã đá hỏng phạt đền quyết định khiến Argentina thua 2-4 ngậm ngùi nhìn Chile đăng quang. Đó là trận chung kết Copa America thứ ba của Messi và lần nào anh cùng đồng đội cũng là người thất bại.



Chung kết Copa America 2021 thì mọi chuyện đã thay đổi. Messi lần đầu có một danh hiệu với Argentina. Danh hiệu mà người ta nói Messi vui, cả đất nước Argentina vui và lãnh đạo bóng đá nước này cũng vui.



Hạnh phúc với chiếc cúp vô địch đầu tiên cùng Argentina và gọi điện thoại cho người thân. Ảnh: GETTY IMAGES

Đã 28 năm qua, nay Argentina mới có danh hiệu lớn. Ý nghĩa hơn khi danh hiệu trở lại có từ chiến thắng kỳ phùng địch thủ Brazil ngay trên thánh địa Maracana của người Brazil.



Copa America 2016 khi sút hỏng luân lưu khiến Argentina lỡ hẹn, Messi từng khổ sở với áp lực mang áo số 10 của Maradona mà chẳng đem về danh hiệu nào cho Argentina. Lần ấy Messi dỗi và đòi chia tay đội tuyển.

Messi có thể là cầu thủ số một thế giới và có rất nhiều danh hiệu với CLB nhưng không thể nào so sánh với Maradona được. Nhưng dẫu sao giờ đây Messi cũng đã có danh hiệu lớn với đội tuyển quốc gia sau nhiều lần vào chung kết mà lớn nhất và nhiều nước mắt nhất là chung kết World Cup 2014 bị người Đức lấy cúp vàng.

Messi đã không còn mang tiếng là “khôn nhà dại chợ” nữa rồi.

Chiếc cúp ở lần cuối dự Copa America này sẽ làm bước đệm cho World Cup cuối đời của Messi với Argentina tại Qatar 2022. Và biết đâu lại là một danh hiệu đến trễ…