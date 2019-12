Một đại hội thoát cảnh ‘âm thịnh, dương suy’

Xứng đáng dẫn đầu trong số “hot boy” làm nên hình ảnh “âm thịnh, dương… tăng” không ai khác là kình ngư 19 tuổi Nguyễn Huy Hoàng.



“Hot boy” tuổi 19 với hai kỷ lục SEA Games và hai lần vượt chuẩn Olympic

Không chỉ giành được 2 HCV, phá hai kỷ lục SEA Games các cự ly 400 m và 1.500 m tự do, kình ngư người Tuyên Hóa - Quảng Bình còn tạo nên kỳ tích chưa VĐV Việt Nam nào đạt được - vượt hai chuẩn A Olympic. Như thế, Huy Hoàng sẽ chính thức ganh đua với các anh tài bơi lội thế giới tại Olympic Tokyo 2020.

Là người “mở hàng” may mắn cho bơi lội Việt Nam, Huy Hoàng lần đầu tiên giúp bơi lội Việt Nam điền tên vào cự ly 400 m tự do. Chỉ một ngày sau, VĐV 19 tuổi tiếp tục phá sâu kỷ lục SEA Games, thiết lập nên cột mốc mới 14’58”14. Thành tích giúp anh trở thành kình ngư Đông Nam Á đầu tiên chinh phục quãng đường 1.500 m tự do nam dưới 15 phút. Thông số vượt chuẩn A bơi lội Olympic 15’00”99, cự ly 1.500 m tự do nam đưa Nguyễn Huy Hoàng “bơi” thẳng đến Tokyo mùa hè năm sau.

Tại đấu trường châu Á, Huy Hoàng còn khoảng cách không xa so với đối thủ lớn người Trung Quốc Sun Yang, VĐV được mệnh danh là “siêu kình ngư”. Ở Asiad 2018, Huy Hoàng xuất sắc đoạt HCĐ 800 m tự do, HCB 1.500 m tự do. Tuy nhiên, để Huy Hoàng có thể bơi ra khỏi khu vực, vươn tầm châu lục, bơi lội Việt Nam cần tránh đầu tư thiếu hiệu quả như trường hợp Ánh Viên hai năm qua.



Huy Hoàng với gương mặt điển trai tỏa sáng tại SEA Games 30 và hứa hẹn ở những giải đấu lớn hơn. Ảnh nhỏ: Trần Nhật Hoàng chiến thắng ở mức đến trước hai VĐV Thái Lan và Philippines. Ảnh: MINH QUANG

Những cái tên gây ấn tượng và tiếp tục hứa hẹn ở SEA Games 31 tại Việt Nam

Cùng san sẻ trọng trách “nam thịnh” giành HCV với đàn anh Huy Hoàng, tài năng 16 tuổi Trần Nguyên Hưng được xem là phát hiện cực kỳ ấn tượng của bơi lội Việt Nam năm nay, đồng thời hứa hẹn rất sáng ở SEA Games 31 - 2021 tại Việt Nam.

Sau màn dạo đầu về đích, bất ngờ đoạt chức vô địch cự ly 200 m hỗn hợp nam, kình ngư người Cần Thơ tiếp tục bùng nổ ở cự ly 400 m hỗn hợp nam, nội dung mà trước đó chiếc HCV đang thuộc sở hữu của Nguyễn Hữu Kim Sơn. Không chỉ đoạt chiếc HCV cá nhân thứ hai, Nguyên Hưng còn xô đổ luôn kỷ lục của Kim Sơn, thiết lập nên cột mốc mới 4’20”65 cho cự ly 400 m hỗn hợp nam tại đấu trường Đông Nam Á.

Mặc dù lần đầu tiên được tham dự đại hội nhưng Trần Nguyên Hưng (từng đoạt 20 HCV giải bơi Các nhóm tuổi Đông Nam Á) cùng với đàn chị Ánh Viên giúp bơi lội Việt Nam thống trị các cự ly hỗn hợp cá nhân nam, nữ.

Ngoài bốn chiếc HCV kể trên, nam kình ngư Trần Tấn Triệu còn góp công vào chiếc HCV thứ năm môn bơi - vô địch cự ly 10 km bơi đường dài, cùng san sẻ trọng trách “gánh vàng” của nữ VĐV xuất sắc nhất SEA Games 30 Nguyễn Thị Ánh Viên (giành tổng cộng 6 HCV).

Ở môn điền kinh, “hot boy” 19 tuổi Trần Nhật Hoàng cũng trở thành gương mặt mới đầy triển vọng của đường chạy 400 m nam, bên cạnh các đồng đội Trần Đình Sơn, Lương Văn Thao, đàn anh Dương Văn Thái (2 HCV cự ly 800 m và 1.500 m nam).

Sau khi vượt qua vạch đích cự ly chạy 400 m nam đánh bại Sunthonthuam Phitchaya (Thái Lan) và kiệt sức sau thành tích 46”56, Nhật Hoàng òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong nước mắt, VĐV người Khánh Hòa nói rằng ngay sau khoảnh khắc chinh phục chiếc HCV cá nhân, người đầu tiên anh nghĩ đến là mẹ: “Tôi chỉ muốn chứng minh với mẹ rằng tôi đã làm được”.

HLV của Hoàng chia sẻ Hoàng ở với mẹ từ năm 11 tuổi sau khi cha mẹ chia tay nên tình cảm anh đều dành hết cho mẹ. Cần biết rằng Trần Nhật Hoàng chưa phải là tuyển thủ điền kinh quốc gia nhưng được đặc cách dự SEA Games 30 với biên chế đội tuyển trẻ.

Trước đó, ở ngày khởi tranh môn điền kinh, Nhật Hoàng cùng với Đình Sơn, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng giải cơn “khát vàng” ở nội dung “lạ” 4 x 400 m tiếp sức nam-nữ phối hợp, lần đầu tiên được đưa vào tranh tài ở SEA Games. Đến ngày thi đấu cuối, Nhật Hoàng cũng là VĐV “chốt sổ vàng” cho điền kinh Việt Nam sau khi cùng Đình Sơn, Quách Công Lịch và Lương Văn Thao hạ bệ đội đua Thái Lan, giành chức vô địch 4 x 400 m tiếp sức đồng đội nam.