M.U phải chi tiền ‘khủng’ để sa thải Mourinho

19,6 triệu bảng M.U được chung chi để sa thải Mourinho và ban huấn luyện

Trong công bố tài chính nửa đầu mùa giải, đội bóng thành Manchester giải thích số tiền “khủng” 19,6 triệu bảng được chi ra để đền bù hợp đồng sa thải Jose Mourinho và các cộng sự.



Mourinho nhận được khoản đền bù kếch sù để nói lời chia tay M.U hồi tháng 12-2018. ẢNH: AFP

Thông tin trên được Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Ed Woodward tiết lộ, bao gồm các khoản đền bù cho HLV thủ môn Silvino Louro, tuyển trạch viên Ricardo Formosinho, hai HLV thể lực Stefano Rapetti và Carlos Latin cùng nhà phân tích Giovanni Cera. Trong báo cáo tài chính nêu rõ, “Khoản chi đặc biệt 19,6 triệu bảng Anh liên quan đến bồi thường hợp đồng và các thành viên ban huấn luyện cũ vì buộc cho thôi việc”.

Sở dĩ có số tiền khủng như trên bởi trước đó không lâu, Ed Wooward đã trao cho Mourinho một bản tái ký hợp đồng mới.

So với lãi ròng quý hai năm tài chính 208,6 triệu bảng, 19,6 triệu bảng không đáng bao nhiêu. Doanh thu vòng đấu của MU cũng tăng 39 triệu bảng, tăng 2,1 triệu bảng so với quý trước nhờ cuộc đối đầu PSG tại Champions League tại Old Trafford. Cũng nhờ thỏa thuận quyền phát sóng Champions League mới, doanh thu của M.U cũng tăng 37,9%, đạt 103,7 triệu bảng tăng 28,5 triệu bảng so với mùa trước.



Công Phượng và Xuân Trường là đồng đội thân thiết tại HA Gia Lai và màu áo đội tuyển quốc gia

Từng chinh chiến K-League, Xuân Trường ân cần dặn dò Công Phượng

Là cầu thủ thứ hai gia nhập mặt trận K-League Classic, tiền đạo Công Phượng được người đồng đội cũ tại HA Gia Lai, từng trải qua một mùa giải - Xuân Trường nhắc nhở, hãy cẩn thận trước những thử thách khắc nghiệt đang chờ đón.

Trong bài phát biểu tại lễ ra mắt, tiền đạo xứ Nghệ bộc bạch: “Tôi rất tự hào được gia nhập K-League. Xuân Trường đã nói với tôi về trình độ chuyên môn K-League rất cao, khắc nghiệt nên tôi phải cố gắng rất nhiều để đóng góp chút công sức cho câu lạc bộ”.

Tại Incheon Utd, Công Phượng được trao áo số 23. Số áo lần đầu tiên anh mặc trong suốt sự nghiệp.

Trước lúc lên đường sang Hàn Quốc, Công Phượng khẳng định nỗ lực để có một suất (dù không là phải suất đá chính) đủ khả năng thay thế hoặc là một lựa chọn của HLV Jorn Andersen.



Đội tuyển U-23 Việt Nam dự tranh giải vô địch U-22 Đông Nam Á.

Đội tuyển U-22 Việt Nam chốt danh sách 23 tuyển thủ dự giải vô địch U-22 Đông Nam Á

Tối muộn 14-2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn công bố 23 tuyển thủ trẻ dự tranh giải U-22 Đông Nam Á tại Campuchia. Trong số này, có những gương mặt trẻ giàu triển vọng từng chinh chiến V-League như Lê Quốc Tùng (Cần Thơ), Bùi Tiến Dụng khoác áo HSB Đà Nẵng trong khi tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh góp mặt với ba cái tên Lê Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Xuân.

Những cái tên dính chấn thương chưa bình phục hoàn toàn như Lê Minh Bình, Ngô Quốc Tùng, Trần Thanh Sơn vẫn được ông Tuấn tin tưởng lựa chọn, qua sự đánh giá lẫn kiểm tra cuối cùng của HLV thể lực Wilander Fonseca.

Dự kiến vào chiều nay (15-2), toàn đội sẽ đón chuyến bay sang Campuchia. U-22 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Philippines, Đông Timo và Thái Lan. Trận mở màn của U-22 Việt Nam chạm trán Philippines ngày 17-2.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo cũng sang Campuchia dự khán để tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển U-23 chuẩn bị SEA Games.