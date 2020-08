Mỹ mở rộng rúng động vì VĐV dương tính với COVID-19

Thông tin trên được nhật báo thể thao Pháp L'Equipe đưa tin, trong khi người phát ngôn Mỹ mở rộng nói rằng: “Chúng tôi chỉ có thể xác nhận có một tay vợt có kết quả xét nghiệm dương tính và đã rút lui khỏi giải”.

Theo lịch thi đấu dự kiến, tay vợt hạng 23 thế giới người Pháp Paire đấu trận mở màn với Kamil Majchrzak (Ba Lan) vòng đầu tiên tại Flushing Meadows vào ngày mai (1-9). Tuy nhiên tên của Paire không còn xuất hiện trong danh sách hạt giống trên trang web của giải đấu. Thay vào đó, lịch đấu đơn nam cho thấy Majchrzak sẽ đối đầu Marcel Granollers của Tây Ban Nha.



Hạt giống số 17 Mỹ mở rộng Benoit Paire có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. ẢNH: GETTY IMAGES

Tuần trước, tay vợt 31 tuổi đã đến New York tham dự Cincinnati Masters, nhằm chuẩn bị cho Mỹ mở rộng nhưng anh không thể hoàn thành trận đấu đầu tiên với Borna Coric (Croatia).

Paire tỏ ra không khỏe trong suốt trận đấu, anh yêu cầu một bác sĩ trong set mở màn trước khi nghỉ bỏ dở set hai khi đang bị đối thủ dẫn trước Coric 6-0; 1-0.

Thông tin từ L'Equipe cho biết thêm các đồng nghiệp người Pháp như Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Gregoire Barrere và Edouard Roger Vasselin cũng được yêu cầu tự cách ly trong phòng khách sạn ngay sau khi Paire có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Mỹ mở rộng đang được tiến hành mà không khán giả nào được vào sân do đại dịch. Cùng với đó, một số tay vợt có thứ hạng cao như số hai thế giới Nadal, Nick Kyrgios, số một nữ thế giới Ashleigh Barty… rút khỏi giải đấu do lo ngại về COVID-19.

Với tay vợt số ba thế giới Dominic Thiem, tiết lộ anh vẫn cảm thấy tự tin về mức độ an toàn tại sự kiện. “Không có nơi nào trên thế giới an toàn hơn ở đây. Có lẽ bạn có thể tự nhốt mình ở đâu đó... Nếu không thì ở đây siêu an toàn. Vẫn có điều gì đó có thể xảy ra, như bạn có thể thấy với Benoit. Chúng tôi hy vọng rằng không ai khác bị nhiễm bệnh”, Thiem chia sẻ.

Hồi tháng 6, tay vợt người Áo Thiem là một trong số những VĐV buộc nói lời tạ lỗi vì cách anh và các đồng nghiệp xử lý tại giải đấu gây quỹ Adria Tour, do Novak Djokovic đứng ra tổ chức. Tại đây, bốn tay vợt có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus Corona mới.