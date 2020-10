Nảy lửa tranh suất lên hạng

Ban tổ chức đã buộc phải hoãn trận Huế tiếp Long An vào chiều 9-10 trên sân Tự Do vì mưa lớn, mặt sân đọng nước, không thể lăn bóng.



Kiểu đá mới ở giai đoạn 2 đã khiến các đội phải tăng tốc ngay từ đầu với tâm thế trận nào cũng là chung kết. Đáng chú ý là cuộc chạy đua vô địch rất gay cấn giữa nhóm ba đội mạnh và đang dẫn đầu nhóm đều giành chiến thắng. Bà Rịa-Vũng Tàu ngược dòng qua mặt khách Bình Phước 2-1 để tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với hai đội xếp dưới Sanna Khánh Hòa và Bình Định. Thầy trò HLV Trần Minh Chiến chỉ cần thắng 3/4 trận còn lại là bất chấp sự đeo bám của hai đối thủ chính này.

Trong khi đó, Bình Định dễ dàng thắng 2-0 trước một An Giang bạc nhược với tâm lý “đá cho vui” sau khi giành quyền trụ hạng và may mắn lọt vào tốp trên. Hai bàn thắng của chủ sân Quy Nhơn đều do công của Thanh Bình, chủ yếu nhờ kiểu “tự xử” của đội khách An Giang.

Tiếc nhất là Phố Hiến mong mỏi chạy nước rút để thu ngắn cách biệt với tốp trên lại sẩy chân ở sân Nha Trang. Chủ nhà Sanna Khánh Hòa dù gặp nhiều bất ổn nội bộ vì thiếu tiền trả cầu thủ vẫn đá rất dữ dội, dù chỉ giành chiến thắng sít sao 1-0.

Ở cuộc cạnh tranh vô địch gay gắt với phần thưởng 1 tỉ đồng và một vé lên V-League mùa sau, Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy là ứng cử viên nặng ký nhất, bởi lực lượng đồng đều cùng một khát vọng cao.

Ở nhóm dưới, Đồng Tháp chưa thể biến đổi vị trí chót bảng của mình với trận hòa 2-2 trên sân của Đắk Lắk vào chiều 9-10. Họ ghi bàn trước vào lưới chủ nhà nhưng bất cẩn để dẫn ngược 2-1 cho đến phút cuối mới san bằng cách biệt. Với chỉ 1 điểm lận lưng, Đồng Tháp mới có 9 điểm, ngang với Long An (còn một trận chưa đá với Huế) và cầm đèn đỏ do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Cần Thơ vẫn tạm đứng thứ 10 sau trận hòa không bàn thắng với chủ nhà Tây Ninh.