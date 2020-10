Ngậm ngùi á quân TP.HCM

Năm ngoái, thầy trò HLV Chung Hae-soung thắng như chẻ tre ở lượt đi và sớm vô địch nửa mùa trong sự háo hức sao đổi ngôi sẽ lần đầu tiên đưa cúp về phương Nam. Tuy nhiên, cú sẩy chân ở trận cầu 6 điểm sau đó trước Hà Nội khiến CLB TP.HCM xuống tinh thần để cuối mùa ngậm ngùi nhìn đối thủ lớn đăng quang lần thứ hai liên tiếp.



Mùa này, TP.HCM nuôi mộng phục thù rất lớn với sự tăng cường cầu thủ theo họ rất là chất lượng từ đầu giải và tiếp tục bổ sung cho giai đoạn 2 tăng tốc đua vô địch. Thế nhưng ở lần thứ tư đối diện đương kim vô địch Hà Nội, họ vẫn không thể nào bước qua lời nguyền.

Có lẽ ông Chung Hae-soung không còn lời bào chữa cho cái thua 0-2 trên sân Hàng Đẫy mới nhất, dù học trò ông đã chơi như những cảm tử quân. Lần đầu trong năm bị Hà Nội thắng ngược 2-1 ở siêu cúp, ông thầy Hàn chỉ nghĩ là một tai nạn do sai lầm chủ yếu của thủ môn. Lần hai, TP.HCM thua lượt đi V-League 0-3 lại không may do tiếng còi của trọng tài, đến nỗi ông Chung đòi nghỉ chơi. Lần ba, học trò ông Chung thua nặng nề 1-5 tại bán kết Cúp Quốc gia, thầy Hàn lặng lẽ nhận lỗi. Còn lần này, ông dường như không muốn nhắc lại nỗi đau.



Bốn lần gặp trong năm, Hà Nội đều trên tầm CLB TP.HCM dù việc đầu tư của đội bóng thủ đô ít hơn đối thủ rất nhiều. Ảnh: NGỌC DUNG

Không chỉ có thời ông Chung mà các đời tiền nhiệm khác ở TP.HCM có đến 10 lần chạm trán Hà Nội thì đã chín lần thua, chỉ một hòa. Đấy là một cái kết quá thất vọng của CLB muốn làm bá chủ V-League nhưng luôn sợ hãi và thua cuộc đối thủ lớn nhất.

Rõ ràng là tham vọng lên ngôi vua của CLB TP.HCM bị đe dọa nghiêm trọng khi đương kim vô địch Hà Nội luôn biết cách biến họ thành một con thiêu thân ngờ nghệch. Nếu như năm ngoái thầy trò ông Chung còn vương vấn nỗi nghi ngờ đội bóng bầu Hiển có sự hậu thuẫn của một số đồng minh thì mùa này họ thua do kém hơn trong một thời điểm có tính chất quyết định.

Còn nhớ HLV Chu Đình Nghiêm sau trận đại thắng 5-1 ở bán kết Cúp Quốc gia đã nói rằng bắt bài để thắng TP.HCM không khó. Bằng chứng là ông dẫn dắt Hà Nội qua mặt mải miết trên bất kỳ mặt trận nào. Quang Hải góp công lớn trong trận thắng mới nhất 2-0 với một pha tạo phạt đền cho Văn Quyết ghi bàn và một cú sút thắng cuối trận tiết lộ bây giờ khó thắng TP.HCM hơn trước nhưng không có nghĩa là không thể thắng.

Đúng là TP.HCM dù lực lượng rất mạnh vẫn chỉ dám đá phòng ngự chặt chẽ và kiên nhẫn chờ thời phản công, thay cho lối chơi đôi công từng ba lần bị thua vỡ mặt trước đó. Tiếc là học trò ông Chung chỉ đủ sức cầm cự hơn một hiệp, rồi ngậm ngùi nhường 3 điểm cho đối thủ đáng ghét của họ.

Cơ hội cho TP.HCM lội dòng nước ngược từ hạng năm với 20 điểm, cách đội dẫn đầu Sài Gòn 7 điểm trong sáu trận đấu nữa vẫn còn nhưng chỉ là trên lý thuyết, vì cái thua bẽ bàng Hà Nội đã đẩy họ vào một thực tế đau đớn với thân phận của kẻ đến sau.