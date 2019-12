Ngày thi đấu 9-12: Cuộc so kè quyết liệt ở mức đến

Chủ nhà vinh danh kình ngư Ánh Viên Dự kiến tại lễ bế mạc diễn ra ngày 11-12, kình ngư giành 6 HCV Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được chủ nhà vinh danh nhưng cụ thể giải thưởng gì thì ban tổ chức chưa tiết lộ. Theo ghi nhận của chúng tôi tại SEA Games 30, Ánh Viên là nữ VĐV giành nhiều thành tích nhất với sáu chức vô địch cá nhân gồm 200 m hỗn hợp, 200 m tự do, 200 m ngửa, 400 m tự do, 100 m ngửa và 400 m hỗn hợp. Ở ngày thi đấu cuối môn bơi (9-12), Ánh Viên không thành công khi chỉ giành thêm 1 HCB cự ly 800 m tự do. Thành tích 8’48”65, kém đối thủ 16 tuổi Gan Ching Hwee gần 7 giây khiến kình ngư người Cần Thơ không thể bảo vệ được chiếc HCV cô đã giành được hai năm trước tại Malaysia. Khép lại những ngày tranh tài SEA Games 30, bơi lội góp vào thành công chung của TTVN với 10 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ. Trong ngày thi đấu nội dung mở rộng bơi sáng nay (10-12), kình ngư đoạt 2 HCV, phá hai kỷ lục đại hội Nguyễn Huy Hoàng sẽ thử sức nội dung bơi 10 km vượt biển.