Nghi án U-19 Bình Định bán độ: Công an vào cuộc

Cầu thủ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đi đá U-19 và bị kỷ luật • Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao, ông Nguyễn Văn Long, cho biết Ban kỷ luật VFF căn cứ vào danh sách đăng ký của U-19 Bình Định từ đầu giải nên đã phạt sai HLV Cao Văn Dũng không tham gia giải này nhưng ban huấn luyện không báo cáo cho trung tâm (!?). Còn trực tiếp dẫn dắt cầu thủ là HLV Nguyễn Thành Lợi tường trình do đội bóng chuẩn bị không tốt, không có sân tập trong suốt hai tháng. Một nửa đội hình là học sinh phải đi học một buổi và thiếu kinh phí tham dự giải. Cầu thủ ít thi đấu nên thể lực không tốt, thiếu cảm giác bóng chứ không hề có tiêu cực. Nó dẫn đến kết quả bốn trận toàn thua của U-19 Bình Định với đều đặn để lọt lưới đến 24 bàn. • HLV Nguyễn Thành Lợi cũng tiết lộ U-19 Bình Định có hai cầu thủ tham gia nghĩa vụ quân sự khiến cho nội lực yếu đi. Đúng là đội bóng có hai cầu thủ Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Thế Thịnh có quyết định thôi tập luyện, trả về địa phương thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 12-2 do ông Nguyễn Văn Long ký. Tuy nhiên, không hiểu vì sao thủ môn Nguyễn Thế Thịnh (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) vẫn có mặt trong thành phần U-19 Bình Định tham dự giải cũng do ông Long ký quyết định. Nguyễn Thế Thịnh chính là một trong bốn cầu thủ bị VFF kỷ luật do nghi ngờ có tiêu cực.