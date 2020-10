Ngoại binh bức xúc do lộ trình đua bị rút ngắn

Trên trang cá nhân, tay đua người Tây Ban Nha Javier đặt dấu hỏi: “BTC VTV Cup quyết định cự ly chặng đua đồng đội tính giờ vào ngày mai từ 20 km xuống 16 km…lẽ nào là do cuộc tấn công của mình vào ngày hôm qua nhỉ? Xấu hổ quá!!! Miễn bình luận”.



Tay đua Javier bức xúc với lộ trình đường đua bị rút ngắn. ẢNH: FBVN

Ngay sau đó BTC giải cũng đưa ra thông cáo: “Do mặt đường thi đấu đồng đội (ĐĐTG) tính giờ bị hư hỏng nặng do thời tiết lũ lụt không đảm bảo về an toàn thi đấu nên BTC đã giảm cự ly thi đấu còn lại 16,3 km so với lịch trình ban đầu là 20 km”.

Sở dĩ tay đua thuộc biên chế đội TP.HCM Vinama bức xúc, bởi anh chính là đối thủ trực tiếp, cạnh tranh chiếc áo vàng đang do Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) nắm giữ, nhờ lợi thế thắng chặng đua cá nhân tính giờ ở chặng 2, xếp trên Javier 1 phút 05 giây.

“Cuộc tấn công” mà Javier đề cập ở trên diễn ra tại chặng 3 (Hà Nam – Thanh Hóa), tay đua 32 tuổi cùng một nhóm các VĐV thực hiện cuộc tấn công suốt gần 100 km. Kết cục, ĐKVĐ Cúp Truyền hình TP.HCM thu ngắn thời gian so với Loic xuống còn 41 giây trên bảng tổng sắp cá nhân. Javier đặt nhiều kỳ vọng vào chặng đua ĐĐTG, nội dung êkíp TP.HCM Vinama rất mạnh để tạo nên cuộc lật đổ nhà vô địch 2019 Loic Desriac.



Áo vàng Loic Desriac liên tục làm đầu kéo Bikelife Đồng Nai ở chặng đua ĐĐTG. ẢNH: ANH TẤN

Việc cự ly chặng 5 bị rút ngắn, vô tình giúp áo vàng Loic Desriac được hưởng lợi. Kết quả thực tế đã chứng minh, TP.HCM Vinama với lực lượng “máy kéo” vượt trội gồm Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Trúc Xinh… đã dễ dàng giành chiến thắng chặng đua ĐĐTG dài 16,3 km, với số thời gian ít nhất 18 phút 51,01 giây. Bikelife Đồng Nai với Loic làm đầu tàu chủ lực cán đích hạng 2 kém 23 giây, trong khi vị trí thứ ba thuộc về các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp (thành tích 19 phút 27,70 giây).

Trên bảng tổng sắp cá nhân, chiếc áo vàng sau 5 chặng vẫn thuộc về Loic Desriac nhưng khoảng cách thời gian 41 giây một lần nữa đã bị Javier Perez thu ngắn xuống còn 18 giây, hứa hẹn những cuộc tấn công nảy lửa khi đoàn đua bước vào chặng 6 (Huế - Hội An, Quảng Nam đường dài 130 km), chinh phục cùng lúc ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân vào ngày mai (29-10).

Tổng sau chặng 5, tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM Vinama) bảo vệ thành công giải thưởng áo xanh trong khi Trần Tuấn Kiệt (Dược Domesco Đồng Tháp) bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng. Chiến thắng chặng 5 cũng giúp êkíp TP.HCM Vinama củng cổ vững chắc ngôi đầu giải thưởng đồng đội.

Ban đầu, chặng ĐĐTG không có trong lịch thi đấu VTV Cup 2020. Nhưng do ảnh hưởng của đợt lũ lụt tại miền Trung, BTC buộc phải đưa thêm các chặng ĐĐTG; đua vòng quanh tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam); Tam Kỳ - Quảng Ngãi cho đủ chín chặng. Tuy nhiên về chuyên môn, đua cá nhân tính giờ dài 12 km trong khi đua ĐĐTG, tổng cộng chín VĐV thi đấu chỉ có 16,3 km là điều bất hợp lý mà VTV Cup cần được nâng tầm.