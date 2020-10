Nguy cơ 3 đánh 1 ở V-League

Không có lực lượng mạnh nhất ở lượt đi do nhiều vị trí trụ cột chấn thương, nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội vẫn thừa sức lấy một suất trong tốp 8 đội mạnh nhất thi đấu giai đoạn 2. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm xếp hạng tư với 20 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Sài Gòn 4 điểm. Tuy nhiên, trong bảy trận cuối cùng, đội bóng của bầu Hiển sở hữu ít nhất hai trận cầu 6 điểm khi gặp hai người anh em là Hà Tĩnh và Than Quảng Ninh.



Xét về thực lực, Hà Nội hơn hẳn các đối thủ trên từng vị trí. Hầu hết học trò của ông Chu Đình Nghiêm đã và đang khoác áo các đội tuyển quốc gia. Hai ngoại binh như tiền vệ Moses chẳng thua kém bất kỳ đồng nghiệp nước ngoài nào, chân sút Rimario mới trở lại sau chấn thương còn có vẻ nhỉnh hơn.

Hà Nội có khi túng thiếu tiền đạo vẫn đá bình thường, chỉ với việc đẩy trung vệ Thành Chung lên chơi đủ sức vô địch Cúp Quốc gia. Chính nhờ nội lực đầy đặn thế nên Hà Nội sau 10 mùa giải V-League đã năm lần đăng quang, dù không phải lúc nào cũng kiêu hãnh tự đứng hoàn toàn trên đôi chân của mình.



Dù thua Sài Gòn 0-1 ở lượt đi nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin Hà Nội sẽ lấy lại được tất cả ở lượt về. Ảnh: NGỌC DUNG

V-League còn nhập nhằng đã khiến Hà Nội không thể làm khác, cái kiểu mà bầu Đức thường nói là “một thằng mập đánh không lại năm thằng ốm”. Nhưng ai rơi vào hoàn cảnh như bầu Hiển cũng thế thôi. Không nhất thiết ông phải lên tiếng thì các đội bóng do ông hỗ trợ ít nhiều phải biết “nhìn mặt mà chọn cách chơi”.

Mùa này do thay đổi thể thức thi đấu, lượt về không còn “năm đánh một” nhưng vẫn có nguy cơ lớn “ba đánh một”. Than Quảng Ninh khi cho ba cầu thủ giỏi đi Hải Phòng đã thay lời muốn nói không thèm vô địch. Làm sao cấm họ chọn bạn mà chơi. Và giữa Sài Gòn với Hà Nội, người ta thừa biết Than Quảng Ninh sẽ ứng xử kiểu gì.

Chưa hết, tân binh Hà Tĩnh chính là đội hạng nhất Hà Nội của bầu Hiển chuyển hộ khẩu hồi năm ngoái. Đội bóng này vào đến tốp 8 là thành công lớn và tất nhiên khi đã đạt yêu cầu rồi họ cũng biết ngó trước ngó sau chọn đội mà đá theo kiểu “ăn cây nào rào cây đó”.

Lợi thế của Hà Nội không chỉ có nội lực mạnh, giỏi đua nước rút như 4/5 mùa vô địch theo cách ngựa về ngược mà còn có những sự hậu thuẫn vừa khôn vừa ngoan của ít nhất hai đồng minh thân thiện.

Nếu bầu Hiển vẫn giữ nguyên tham vọng bá chủ V-League như các mùa bóng đã qua, Hà Nội rộng cửa đăng quang mùa này nhất!