Trong những pha bóng phản lưới nhà “quốc tế” có pha bóng của Nguyễn Văn Quân. Trong top pha bóng phản lưới nhà này có những “sao” của Arsenal, Liverpool và của Tahiti.

Điểm khác biệt là các pha bóng trên thì là đốt lưới nhà thực sự còn của Văn Quân thì không được công nhận và bắt đầu từ quả phạt góc (theo luật).

Ngoài ra còn một điểm khác biệt là các pha bóng trên đều được xem là do lỗi lầm vụng về và thiếu may mắn của cầu thủ riêng với Nguyễn Văn Quân thì phải chịu hình phạt từ CLB lẫn từ Ban Kỷ luật VFF với lý do “làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam”.