Tây Ban Nha dù sở hữu trong tay đội hình đắt giá triệu đô nhưng hành trình đến bán kết lại khiến người hâm mộ chưa cảm thấy thuyết phục. Để dành 5 điểm cùng được ngôi đầu bảng C, La Roja đã hao tổn rất nhiều công sức, thậm chí đánh đổi cả những chấn thương của các trụ cột.

Mở màn đáng quên khi hòa kèo dưới Ai Cập không bàn thắng lại hay tin trụ cột Dani Ceballos chấn thương nặng có nguy cơ ngồi ngoài phần còn lại của giải, Tây Ban Nha dự báo có một chặng đường gian nan. Thật vậy, bò tót tiếp tục chật vật trước Olympic Úc ở lượt trận sau và phải chờ đến những phút cuối mới ghi được bàn thắng ấn định tỉ số 1-0 nhờ công tiền đạo trẻ Oyarzabal. Khó khăn tiếp tục đeo bám đại diện châu Âu khi vẫn không thể dành chiến thắng trước Argentina ở trận đấu cuối cùng vòng bảng dù vượt lên dẫn trước.



Tây Ban Nha có một đội hình đắt giá vẫn mong manh dễ vỡ. Ảnh: CGI.

Những xúc cảm lo âu đó vẫn chưa là gì so với những diễn tiến tâm trạng rối bời của các cổ động viên bóng đá Tây Ban Nha phải trải qua trong suốt 120 phút ở trận tứ kết. Olympic Tây Ban Nha gặp phải đối thủ cứng cựa Olympic Bờ Biển Ngà và hai lần bị dẫn trước. Rất may Rafa Mir chớp thời cơ phút 90+3 gỡ hòa rồi sau đó ghi 3 bàn thắng trong hiệp phụ ấn định tỉ số chung cuộc 5-2. Trận bán kết này, HLV Luis de la Fuente cần phải toan tính kỹ hơn vì vận may không đến nhiều lần.

Ở bên kia sân, Olympic Nhật Bản có những bước vững chải và ngày càng gần hơn với trận chung kết. Vòng bảng diễn ra suôn sẻ khi chủ nhà thắng cả 3 trận lần lượt trước Nam Phi, Mexico và ấn tượng nhất phải kể đến chiến thắng oanh liệt 4-0 trước những chú gà trống Gaulois.

Chủ nhà hừng hực khí thế tiến vào tứ kết gặp Olympic New Zealand, đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại vòng knock out. Tuy nhiên, Nhật Bản đá trận tứ kết thật khó khăn và chỉ có thể đi tiếp nhờ chiến thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu may rủi trước đại diện châu Đại dương.



Chân sút Kubo là niềm hy vọng lớn của người Nhật. Ảnh: CGI.

Dù vất vả nhưng các chiến binh Samurai vẫn đi tiếp và nhờ pha chết hụt vừa rồi người Nhật đã rút ra kinh nghiệm quý báu để thận trọng hơn trong những trận đấu còn lại.

Nhật Bản không mang một thứ sức mạnh vượt trội có thể dời non lấp biển nhưng sự bền gan trong những giờ phút khó khăn luôn là tinh thần nổi tiếng của những người con đất nước mặt trời mọc.

Với sự ổn định đã được kiểm chứng cùng lợi thế lớn được thi đấu trên sân nhà, đại diện châu Á được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ nhưng không vì vậy mà cuộc đối đầu này kém hấp dẫn đi.