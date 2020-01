Nhiều cầu thủ VN thiếu kinh nghiệm; Federer 'tái đấu' Djokovic

Thầy Park: Nhiều cầu thủ Việt Nam thiếu kinh nghiệm quốc tế

HLV trưởng U-23 Việt Nam Park Hang-seo tiết lộ như trên, trong bài trả lời phỏng vấn trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).



HLV Park Hang-seo tiếc nuối do các học trò không ghi bàn vào lưới U-23 Jordan. ẢNH: JFA

Sau hai lượt trận bảng D, U-23 Việt Nam không còn quyền tự quyết chiếc vé đi tiếp vào tứ kết, bởi nếu thắng U-23 Triều Tiên, chúng ta phải chờ kết cục trận đấu giữa U-23 UAE và U-23 Jordan không kết thúc với tỉ số hòa có bàn thắng.

Trên cơ sở đó, thầy Park có những chia sẻ với AFC: “Điều lệ giải đấu như thế, chúng tôi chỉ còn cách phải tuân phục. Thật đáng tiếc khi chùng tôi đang rất khó khăn sau hai trận hòa. Chúng tôi kỳ vọng giành chiến thắng Jordan nhưng chúng tôi đã không làm được việc đó. Cái thiếu của U-23 Việt Nam là nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế, nên thách thức đối với chúng tôi là phải chuẩn bị tinh thần cho mỗi trận đấu.

Tại cuộc so tài với U-23 Triều Tiên, áp lực buộc chúng tôi phải thắng nên chỉ có tấn công, tấn công mới đem lại kết quả tốt nhất có thể trước khi mong đợi điều có lợi xảy ra ở cặp đấu còn lại”.



Hai trận hòa không bàn thắng khiến U-23 Việt Nam mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối. ẢNH: JFA

Ở chiều ngược lại, HLV U-23 Triều Tiên Ri Yu-il cũng khẳng định giành chiến thắng, ngẩng cao đầu rời giải: “Trước khi vào giải, chúng tôi tự tin sẽ vượt qua vòng bảng, tuy nhiên trong bóng đá bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khiến bạn không lường hết được. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm sau hai trận toàn thua, nhằm đạt kết quả tốt nhất ở trận gặp Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh trong phòng ngự cũng như tấn công”.



Cuộc đối đầu giữa Federer và Djokovic luôn được CĐV quần vợt thế giới chờ đợi. ẢNH: REUTERS

Federer “hẹn” Djokovic tại bán kết Úc mở rộng

Kết quả bốc thăm Grand Slam Úc mở rộng 2020 đưa “huyền thoại sống” Roger Federer nhiều khả năng chạm chán tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic tại bán kết.

Với vị trí hạt giống số 2, nhánh đấu của Djokovic khá nhẹ khi anh so tài với Jan Lennard Struff tại vòng đầu khai mạc. Đối thủ nặng ký tại tứ kết có thể là Stefans Sitsipas, trước khi tay vợt người Serbia thiết lập cuộc “hẹn” với Federer tại vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất giải.



Nadal vừa gặp thất bại trước Djokovic tại ATP Cup. ẢNH: REUTERS

Ở nhánh đấu trên, Rafael Nadal được xếp hạt giống số 1 và rơi vào nhánh đấu khó qui tụ nhiều ngôi sao của làng quần vợt nam thế giới. Cụ thể tại vòng 1, Nadal đối đầu tay vợt vô danh Hugo Dellien nhưng sau đó nhiều khả năng tái ngộ “trai hư” Nick Kyrgios hoặc Karen Khachanov. Cũng ở nhánh đấu này, nếu đi sâu Nadal có thể đối mặt với Dominic Thiem.

Nhánh còn lại bao gồm các tay vợt khá đồng đều như Daniil Medvedev, Alexander Zverev, John Isner, Stan Wawrinka. Tất cả đều là đối thủ tiềm năng của Nadal ở bán kết.

Giải Úc mở rộng có tổng giá trị giải thưởng 49,2 triệu USD sẽ khai mạc vòng đấu chính vào ngày 20-1, kết thúc vào ngày 2-2 tại cụm thể thao Melbourne Park. Tay vợt đoạt chức vô địch nhận giải thưởng 2,8 triệu USD.



Liverpool và cúp vô địch Champions League. ẢNH: REUTERS

Liverpool tranh hai giải thưởng Oscar thể thao

ĐKVĐ Champions League, Liverpool lọt vào chung cuộc hai đề cử Laurens World Sports Awards 2019, giải thưởng được mệnh danh như giải Oscar của lãnh vực thể thao.

Theo công bố của truyền thông Anh, thầy trò Klopp được đề giải hai hạng mục Đội bóng của năm (Team of the year) và Sự trở lại ấn tượng (Come Back of the year). Tất cả từ thành công của CLB nước Anh tại mùa giải 2018-2019, đoạt chức vô địch châu Âu sau màn lội ngược dòng đánh bại Barca 4-0 lượt về dù để thua 0-3 ở trận lượt đi.

Cùng cạnh tranh giải thường “Team of the year”, Lữ đoàn đỏ sẽ chạy đua cùng CLB đua xe Mercedes-AMG Petronas (Đức), đội bóng bầu dục Nam Phi, đội tuyển bóng rổ Tây Ban Nha, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ và CLB bóng rổ Toronto Raptors (Canada).



Lữ đoàn đỏ diễu hành ăn mừng chức vô địch CLB châu Âu. ẢNH: REUTERS

Ở hạng mục “Come back of the year”, Liverpool sẽ ganh đua giải thưởng với tay vợt Andy Murray, VĐV đua xe Sophia Florsch, VĐV bóng bầu dục Christian Lealiifano và VĐV bóng rổ Kawhi Leonard. Riêng ở hạng mục VĐV của năm, Messi được xem là ứng viên nặng ký nhất.

Buổi lễ trao giải Lauresn World Sports Awards 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 17-2 tới tại Berlin (Đức).