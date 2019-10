Nhiều đội bóng vào vòng knock-out

Toàn thắng sau hai lượt trận, với 6 điểm trong tay, nhiều đội bóng đã kịp ghi tên vào vòng knock-out, bất luận kết quả lượt đấu cuối có như thế nào đi chăng nữa. THPT Lý Thái Tổ, THPT Yên Hòa, THPT Lý Thánh Tông, THPT Hà Thành, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Lý Thường Kiệt (Long Biên), THPT Hermann hay THPT Nguyễn Tất Thành là những đội bóng đã giành vé đi tiếp sau loạt trận đấu ngày 20-10.



Trong khi đó, có sáu bảng trên tổng số 26 bảng đã xác định xong hai đội nhất nhì, cũng là những đội chính thức vào vòng 2. Cụ thể, ở bảng Y, cùng có 6 điểm như nhau (đối đầu bằng nhau) nhưng THPT Vân Tảo đứng thứ nhất do có hiệu số cao nhất là +6, xếp thứ hai là THPT Lê Văn Thiêm (+5), THPT Đống Đa có hiệu số +3 xếp thứ ba nhưng với 6 điểm, họ gần như chắc chắn sẽ lọt vào tốp 12 đội xếp thứ ba có thành tích cao nhất để góp mặt ở vòng tới.

Lượt trận thứ hai các đội bóng quyết tâm giành chiếc vé vào vòng tiếp theo.



Ở bảng A, THPT Mai Hắc Đế gây ấn tượng mạnh nhờ ba trận thắng tuyệt đối, giành ngôi nhất bảng với 9 điểm. Đứng thứ hai là THPT Đoàn Thị Điểm. Vị trí đầu bảng B thuộc về THPT Hoài Đức A với 7 điểm, xếp sau là THPT Lương Văn Can (5 điểm).

Tại bảng C, THPT Phúc Lợi xếp trên THPT Chu Văn An dù cả hai đội cùng có 7 điểm và hiệu số +4, do ghi được nhiều bàn thắng hơn (7/3 so với 6/2).

7 điểm cũng là số điểm giúp THPT Hoàng Cầu nhất bảng D sau chiến thắng quý giá 1-0 trước ĐKVĐ THPT Trương Định. Nhì bảng này là THPT IVS với 5 điểm. Như vậy, THPT Trương Định bị đẩy xuống thứ ba. Tuy nhiên, với 4 điểm nhà ĐKVĐ rất lạc quan vào cơ hội đi tiếp.

Những pha tranh bóng khá quyết liệt.



Bảng cuối cùng xác định xong cục diện là bảng F. THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) dẫn đầu với 7 điểm. Đứng sau là THPT Tây Hồ (4 điểm). THPT Quang Trung (Hà Đông) với 3 điểm sẽ phải chờ khi vòng bảng khép lại, để xem mình có lọt vào tốp 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

“Cuộc chiến” để đi vào vòng sau vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Do đó, để duy trì nguồn thể lực bền bỉ cho các cầu thủ đang được các đội bóng chú ý rất nhiều.

Bóng đá là một trong những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, sự nhanh nhẹn, tốc độ bứt phá, sức chịu đựng, sự phối hợp thần kinh cơ bắp, khiến cơ thể trở nên nóng hơn, tiêu hao năng lượng, đổ nhiều mồ hôi, dẫn đến cơ thể mất đi sự bền bỉ, dẻo dai.

Việc bổ sung nước uống vận động cho các cầu thủ trong mỗi trận đấu là rất quan trọng.



Bí quyết để duy trì nguồn thể lực cho các cầu thủ chính là sử dụng nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối. Đây được xem là thức uống rất phù hợp với những người tập luyện và chơi thể thao, có chứa các khoáng chất thiết yếu như potassium (K+), sodium (Na+), chloride (Cl-)… giúp bù đắp nước và muối khoáng cho người chơi thể thao và vận động đổ mồ hôi có được sự bền bỉ khi thi đấu.

Đây là năm thứ ba liên tiếp nhãn hàng nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng giải với mong muốn góp phần mang đến một sân chơi thể thao bổ ích, giúp rèn luyện thể lực cho các em học sinh, bắt kịp với sự năng động và phát triển của xã hội.