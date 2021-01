Những đại gia run rẩy

Đội bóng của bầu Đức thắng may hơn khôn

HLV Kiatisak thú nhận cú lội ngược dòng trên sân nhà thắng SL Nghệ An 2-1 là may mắn cho HA Gia Lai. Nguyên do đội khách sau bàn thắng đã mất người do thẻ vàng thứ hai của Thái Bá Sang khiến SL Nghệ An không dám chơi tấn công cởi mở. Lần lượt Minh Vương và Văn Toàn ghi bàn cho đội bóng phố núi, giúp bầu Đức ngồi trên sân Pleiku sau những giây phút lo lắng đã bật cười hớn hở. Tuy nhiên, Zico Thái vẫn cho rằng HA Gia Lai chơi chưa tốt ở hàng thủ dù ông tạm yên tâm hơn với các tuyến tấn công. TT