Nội bộ MU chia rẽ, Mourinho mách nước cho Totenham hạ Ajax

Ajax lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Đoàn quân của HLV Erik ten Hag tiếp tục khiến bóng đá châu Âu dậy sóng ở giải VĐQG, Ajax chính thức ghi bàn thắng thứ 156 trong một mùa giải.



Đội hình nhiều chân sút trẻ của Ajax đang tạo nên "hiện tượng" tại đấu trường châu Âu. Ảnh: AFP

Ở cuộc đối đầu Groningen, Ajax giành chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Klaas Jan Huntelaar phút 78. Trận thắng giúp Ajax vượt lên trước và hơn PSV 3 điểm nhưng đấu nhiều hơn một vòng.



Cùng với ý nghĩa đó, đây cũng là bàn thắng thứ 156 của Ajax trên mọi đấu trường, thiết lập kỷ lục một mùa giải ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB. Trong đó bao gồm 107 bàn giải VĐQG, 17 bàn Cúp QG và 32 bàn tại đấu trường Champions League.

Riêng với mặt trận Champions League, Ajax cũng nêu kỷ lục cầu thủ trẻ U-20 ghi bàn nhiều nhất. Đáng kể nhất là pha lập công của đội trưởng Mathijs de Ligt đốt lưới Juventus, giúp anh trở thành cầu thủ thứ 20 thuộc lứa U-20 lập công cho Ajax. Trong khi đó, lò đào tạo Barca trứ danh cũng chỉ sở hữu 14 cầu thủ (hay Arsenal 11 cầu thủ, PGS 10 cầu thủ) thuộc lứa U-20 ghi bàn tại Champions League.



Truyền thông Anh chỉ ra điểm yếu, nội bộ MU đang mất đoàn kết. Ảnh: AP

“Phòng thay đồ” Manchester Utd đang bị chia rẽ

Tờ The Sun (Anh) tiết lộ, nội bộ Manscheter Utd đang chia rẽ thành hai phe bao gồm cầu thủ nội và quốc tế, xung quanh những bất đồng về chế độ lương thưởng.

Truyền thông Anh nhấn mạnh, những bất đồng xuất hiện sau khi BLĐ “Quỷ đỏ” tỏ ra ưu ái các cầu thủ Anh hơn những đồng nghiệp quốc tế. Cụ thể mùa này, ba hậu vệ đội tuyển Anh là Ashley Young, Chris Smalling và Phil Jones đều đã được gia hạn hợp đồng và tăng lương hấp dẫn, gây nên tình trạng mất đoàn kết trong phòng thay đồ.

Ở chiều ngược lại, các ngoại binh trụ cột như thủ môn De Gea, Juan Mata không được đoái hoài nguyện vọng tăng lương. Trong khi tiền vệ Ander Herrera cũng đang cân nhắc chuyển đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trước đó, MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với David de Gea đến mùa hè 2020. Tuy nhiên đội chủ sân Old Trafford không đáp ứng yêu cầu tăng lương 350.000 bảng/tuần của thủ môn người Tây Ban Nha. Các lý do khách quan khiến Antonio Valencia sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mourinho mách nước Totenham, cách đánh bại Ajax

Từng cùng Manchester Utd hóa giải thành công Ajax, đăng quang vô địch Europa League 2016-2017, chiến lược gia Mourinho chỉ ra đách để hóa giải “hiện tượng” Champions League 2018-2019.



"Người đặc biệt" mách nước giúp thầy trò Pochettino đánh bại Ajax. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV người Bồ Đào Nha, Mourinho nhấn mạnh: “Đấu với Ajax mà để họ chơi theo cách họ muốn, bạn đối diện nguy cơ họ giỏi hơn bạn. Vì lẽ đó, chúng tôi đem đến trận đấu họ không mong muốn bằng lối chơi bóng dài, sự vượt trội thể chất của Fellaini… là những điều khiến Ajax ngán ngẩm.



Đặt trường hợp Ajax tiến vào chung kết, tôi nghĩ Liverpool hoặc Barca có cách để đánh bại Ajax bằng chính lối chơi của Ajax. Nhưng nếu đó không phải là điểm mạnh của bạn, Totenham nên cân nhắc đưa trận đấu diễn tiến theo chiều hướng mà Ajax không mong muốn”.

Tại đấu trường Champions League, Ajax với lối tấn công rực lửa đang khiến cả châu Âu nể phục khi lần lượt biến hai “gã khổng lồ” Real Madrid và Juventus thành bại tướng.