Nóng: Ông Park tập trung đội tuyển U-22 VN, vắng nhiều trụ cột

Theo VFF, trong đợt tập trung này, đội tuyển U-22 quốc gia có đến 33 cầu thủ từ V-League và các đội hạng nhất, với 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ, 6 tiền đạo. Chiếm đông đảo trong danh sách là những gương mặt đã hội quân từ đợt tập trung lần thứ hai hồi tháng 8, xem như đã bước qua một lần sàng lọc.

Một số tân binh đáng chú góp mặt trong danh sách của HLV Park Hang-seo là thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định) và chân sút trẻ Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn).



Các cầu thủ U-22 Việt Nam sẽ chia làm ba đợt tập trung từ đầu tháng 11. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng có nhiều cầu thủ dưới 22 tuổi xuất hiện trong danh sách của nhiều CLB hạng Nhất hay V-League chưa ra sân hoặc rất ít thi đấu, nhưng ông thầy người Hàn Quốc vẫn triệu tập vì không muốn bỏ sót bất kỳ nhân tài nào.

Đáng chú ý HLV Park Hang-seo không triệu tập một số cầu thủ giỏi như Quang Hải, Văn Hậu (Hà Nội), Đức Chiến, Hoàng Đức (Viettel),... Có thể ông thầy Hàn không cần thử thách họ và muốn những trụ cột này thực sự hồi phục sức khỏe sau chuỗi ngày dài chơi cho CLB.

Căn cứ vào lịch thi đấu tại giải V-League và hạng Nhất quốc gia, các cầu thủ sẽ chia làm ba nhóm tập trung vào ba thời điểm khác nhau. Nhóm 1 gồm 23 cầu thủ sẽ hội quân từ ngày 2-11, nhóm hai gồm hai cầu thủ của Viettel lên tuyển vào ngày 3-11 và nhóm ba gồm các cầu thủ còn lại của Hà Nội, HA Gia Lai, Hà Tĩnh tập trung vào ngày 9-11.

Theo kế hoạch, đội dự tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên vào chiều 2-11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung vào ngày 16-11. Các cầu thủ về lại CLB tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U-21 quốc gia 2020. Giai đoạn hai của đợt tập trung dự kiến bắt đầu từ ngày 20-12 đến ngày 28-12-2020.



Ông Park cho gọi nhiều cầu thủ hạng Nhất và V-League ít ra sân lên tuyển thử việc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mục đích của HLV Park Hang-seo và các cộng sự trong đợt tập trung này là tiếp tục kiểm tra, chọn lựa cầu thủ để xây dựng bộ khung cho vòng loại U-23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

Tập trung ngày 2-11: Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trầm Liêm Điều (Nam Định), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Phạm Đình Long (An Giang); Hậu vệ: Đoàn Anh Việt (Đắk Lắk), Đặng Tuấn Nghĩa (Đà Nẵng), Thái Bá Sang (SL Nghệ An), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Cảnh Anh (Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định); Tiền vệ: Nguyễn Văn Minh (Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Việt (SL Nghệ An), Mai Sỹ Hoàng (SL Nghệ An), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Đoàn Thanh Trường (Nam Định), Phạm Văn Luận (Cần Thơ), Uông Ngọc Tiến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định);

Hai tiền đạo tập trung ngày 3-1: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Trần Danh Trung (Viettel). Cầu thủ tập trung ngày 9-11: Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Trần Văn Công (Hà Tĩnh), Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (HA Gia Lai), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn).