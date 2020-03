Olympic dời sang 2021 sẽ đá với thành phần U-23 hay U-24?

Nhiều đội, nhiều quốc gia bây giờ rất quan tâm đến việc giải hoãn lại một năm thì lứa tuổi cầu thủ tham dự có thay đổi không. Nếu thay đổi thì nhiều cầu thủ sẽ mất quyền lợi, còn nếu không thì Olympic diễn ra năm 2021 sẽ phải là U-24 + 3.



Xuất phát từ việc LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) gửi đến IOC hỏi về chuyện Olympic hoãn sang năm 2021 thì độ tuổi các cầu thủ bóng đá nam có bị thay đổi.



Olympic dời sang năm 2021 nhưng nhiều khả năng tuổi tham dự bóng đá vẫn tính như thời điểm 2020. Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể quy định các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-1997 trở về sau là cầu thủ U-23 cho Olympic 2020 thì đến năm 2021 có giữ quy định đó không, hay là điều chỉnh đúng quy định U-23, tức sinh từ ngày 1-1-1998 trở về sau.

IOC chưa đưa ra quyết định cụ thể nhưng theo giới chuyên môn thì nhiều khả năng vẫn giữ như tinh thần của Olympic diễn ra năm 2020.

Nguyên do, IOC không thể vì hoãn Olympic do dịch mà tước đi quyền tham dự của các cầu thủ hợp lệ trong độ tuổi tham dự Olympic 2020 nếu tiến độ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, tức không bị hoãn do dịch COVID-19. Nói đúng hơn là độ tuổi vẫn giữ nguyên dù khi tham dự, các cầu thủ đã “lớn hơn một tuổi” do hoàn cảnh đặc biệt.