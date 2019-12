Ông Park hết lo vỡ hàng thủ

Ngày 1-1-2020, đội tuyển U-23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân U-23 châu Á sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải này cùng mục tiêu lọt vào tốp ba đội mạnh nhất để tìm vé chơi Olympic Tokyo. Ông Park đã loại ba hậu vệ Thiện Đức, Dụng Quang Nho và Văn Tới để rút gọn danh sách ban đầu 25 cầu thủ.



Ngay sau chức vô địch SEA Games 30, ông thầy người Hàn Quốc đã không ngần ngại nói thành phần này là chủ chốt cho chiến dịch U-23 châu Á, đồng thời tăng cường 11 cái tên mới cho đội. Sau chuyến tập huấn Hàn Quốc và vừa có trận giao hữu thắng nhẹ B. Bình Dương 1-0, ông Park đã gạch tên ba tân binh trong nhóm 11 cầu thủ bổ sung.

Thầy Hàn vẫn còn giữ lại đến tám hậu vệ, trong đó còn mỗi cái tên mới Bùi Hoàng Việt Anh có hình thể đẹp và đa năng như… Văn Hậu, bên cạnh người cũ Đình Trọng vừa hồi phục chấn thương.



U-23 Việt Nam đã gút danh sách và chuẩn bị lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Hàng phòng ngự chưa ổn chính là nơi ông Park lo nhất, đến nỗi ông phải sốt sắng nhờ bầu Hiển can thiệp để đưa Văn Hậu về từ CLB Heerenveen nhưng bất thành. Thầy Park cũng hồi hộp chờ đợi sự trở lại của trung vệ Đình Trọng sau hơn nửa năm nghỉ dưỡng thương. Cầu thủ của Hà Nội có vai trò rất quan trọng với hệ thống phòng ngự ba trung vệ của thầy Park và đã khẳng định mình từ trên tuyển quốc gia xuống các đội trẻ.

Tương tự, hậu vệ trái Thanh Thịnh không may bị chấn thương trước trận chung kết SEA Games 30, buộc ông Park chọn giải pháp tình thế đẩy Tấn Tài từ phải sang, giữ Trọng Hoàng lại để lấp lỗ hổng ở hai hành lang. Chính vì khuyết Trọng Hoàng tại giải U-23 châu Á do quá tuổi đã khiến thầy Park kiên nhẫn chờ Thanh Thịnh đến giờ chót. Rất may cả Thanh Thịnh, Đình Trọng và trung vệ Tấn Sinh đều có thể tái xuất trong trận đá tập với B. Bình Dương, giúp ban huấn luyện an tâm hơn để gạch tên ba hậu vệ mới.

U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng chung kết U-23 châu Á với nỗi lo thủng hàng thủ đã được giải tỏa. Các tuyến còn lại đều có sự cân bằng trong điều kiện cho phép, đặc biệt là đội trưởng Quang Hải đã tái xuất sau lần bị chấn thương nửa đường SEA Games 30.

Thầy trò Park Hang-seo còn một trận giao hữu cuối trên đất Thái ngày 3-1 gặp tuyển U-23 Bahrain trước khi loại thêm hai cầu thủ nữa để đăng ký chính thức 23 cái tên cho vòng chung kết U-23 châu Á.

Đội tuyển U-23 Việt Nam ở bảng D lần lượt gặp U-23 UAE (ngày 10-1), U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1).