Ông Park không đứng yên, sao phải giảm lương

Lương cho HLV Park Hang-seo do doanh nghiệp trả Có ít nhất hai doanh nghiệp công khai trả lương cho ông Park lẫn các trợ lý người Hàn Quốc. Hơn hai năm trước đây, lương mỗi tháng khoảng 35.000 USD do bầu Đức chi trả toàn bộ. Còn tính từ sau tháng 2-2020, tiền lương của HLV Park Hang-seo vào khoảng 50.000 USD/tháng không do VFF trả. Có thể vì chuyện tế nhị tiền bạc không phải do mình chi và thậm chí là không thể nhận nguồn hỗ trợ 10.000 USD/tháng từ Tổng cục TDTT hỗ trợ trả lương thầy ngoại nên VFF không đả động gì. Tuy nhiên, với trường hợp ông Park rõ ràng vẫn luôn cật lực mỗi ngày vì bóng đá Việt Nam để tốt lên thì không có lý do gì phải giảm lương ông cả. Chỉ là người ngoài tò mò muốn biết về nội tình của người nổi tiếng, trong khi VFF không tiện nói mà thôi.