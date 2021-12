HLV Park Hang-seo cho biết nền tảng thể lực của học trò tốt hơn cầu thủ Thái Lan, đặc biệt trong hiệp hai đã gia tăng sức ép tấn công nhiều hơn, dù chưa thể ghi bàn thắng.

Ông thầy người Hàn Quốc tự tin các tuyển thủ Việt Nam sẽ lật ngược ván cờ thế trong ít nhất 90 lượt về bán kết AFF Cup tái đấu Thái Lan vào đêm 26-12. “Chúng tôi biết Thái Lan chỉ dùng đội hình dự bị ở trận cuối vòng bảng gặp Singapore nên tích lũy nhiều thể lực. Nhưng trong trận này, chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai, điều đó thể hiện thể lực của Việt Nam nhỉnh hơn” – Ông Park nhận định.

Về cách sắp xếp đội hình, ông Park cũng nói rõ: “Tôi biết báo chí Việt Nam nói nhiều về vấn đề sử dụng nhân sự ở đội tuyển. Thực sự, tôi muốn đưa Công Phượng và Văn Toàn đá chính vì muốn tận dụng khoảng trống ở hai cánh. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Vì bị dẫn bàn, tôi phải đưa hai tiền đạo vào sân trong hiệp hai và chơi tốt hơn, nhưng vẫn không thể ghi bàn”.



Chanathip là tác giả của hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ảnh: AN.

Ông Park cũng trả lời về những kế hoạch cho trận bán kết lượt về: “Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa, với khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ gặp cầu thủ để trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho lượt về. Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng”.

Trong khi đó, HLV Mano Polking vẫn thận trọng: “Chiến thắng đầu tiên giúp chúng tôi có chút lợi thế. Điều quan trọng là phải tiếp tục chiến thắng. Công việc của đội tuyển Thái Lan vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện và làm mọi việc tốt hơn.



Ông Park nuối tiếc vì các học trò có nhiều cơ hội nhưng chưa có bàn thắng. Ảnh: AN.

Chúng tôi biết rằng Việt Nam là đội bóng luôn chơi hết mình. Họ luôn hoạt động tốt theo cách này. Tất nhiên, bàn thắng đầu tiên của Thái Lan có một chút may mắn. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi có thể trừng phạt từ sai lầm của đội bạn để vươn lên dẫn trước. Bàn thắng thứ hai phải nói là một pha bóng đẹp mắt của đội tuyển Thái Lan”.

Ông Polking tiếc rẻ khi Chanathip sút không thành công quả phạt đền trong hiệp hai: “Ở hiệp một sau khi dẫn trước 2-0, tôi cố gắng điều chỉnh toàn đội để dồn ép đối phương và tập trung phản công cho đến khi được hưởng quả phạt đền nhưng lại trượt. Nếu Chanathip đào sâu cách biệt 3-0 thì đấy sẽ là một thứ gì đó rất hoàn hảo”.



Đội tuyển Thái Lan chiếm lợi thế bằng hai bàn dẫn trước trận bán kết lượt về ngày 26-12. Ảnh: AN.

Nhà cầm quân tuyển Thái Lan thận trọng ở trận tái đấu: “Ai cũng biết HLV Park Hang-seo có thành tích đối đầu rất tốt với các đội trong khu vực Đông Nam Á và chúng tôi muốn ngăn kỷ lục này. Ai cũng biết rằng Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam.

Nhưng vẫn còn 90 phút để tập trung và giành chiến thắng thêm một trận nữa. Tôi biết các cầu thủ Thái Lan có thể làm tốt hơn. Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu này và lên kế hoạch cho trận tái đấu. Bây giờ, các cầu thủ Thái Lan cần hồi phục sức khỏe chỉ trong hai ngày là tiếp tục ra sân thi đấu tốt để giành quyền vào chung kết AFF Cup”.