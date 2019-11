Ông Park và Nishino dưới sức ép lớn ở ‘ao làng’

HLV Nishino ra “thiết quân luật” cấm báo chí HLV Nishino vừa ra “thiết quân luật” không cho thành viên nào trong đội tiếp xúc với báo chí, đặc biệt là báo nhà Thái Lan. U-22 Thái Lan ở khách sạn năm sao Century Park sang trọng và an ninh ngay trung tâm Manila. Thế nhưng mọi thông tin ở đấy, kể cả tâm sự cầu thủ đều được “trưng lên” mặt báo Thái Lan. Kết quả là nó gây tác động ngược khiến toàn đội lo lắng, hoang mang… HLV Nishino vốn là một người rất thích giữ kín mọi thứ, tại Manila ông và đội Thái Lan rất chịu khó đi tập xa và tập kín nhằm tránh mọi sự chú ý, dòm ngó. Sau trận thua Indonesia, bị báo chí Thái Lan khai thác quá nhiều, ông càng kín đáo hơn và tự mình “rào đội U-22 lại”. Giờ thì ông Nishino không đổ thừa thua là do mặt sân cỏ nhân tạo, mà xác định là do cầu thủ Thái Lan thiếu tập trung, chịu áp lực quá lớn, trong đó có lỗi của truyền thông Thái Lan. Một cách suy nghĩ và hành động cũng rất giống với ông Calisto hồi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. TẤN PHƯỚC