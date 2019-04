Phân tích “áo vàng đổi chủ” của PLO chính xác 100%

Áo vàng sẽ đổi chủ trong chặng đua khắc nghiệt nhất chinh phục hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly cao 1600 m so với mặt nước biển và tổng cộng chiều dài phải chinh phục của hai ngọn đèo là hơn 35 km.

Trong số báo ra sáng nay, PLO đã phân tích rất chi tiết về ý đồ hoán chuyển áo vàng của êkíp TP.HCM dồn vào tay đua người Tây Ban Nha rất mạnh về đường đèo đồng thời bảo vệ áo xanh cho Lê Nguyệt Minh như thế nào.



Javier Perez thực hiện đúng đấu pháp đeo bám các tay đua có ý đồ nổi loạn vtừ đó chuyển áo vàng từ đồng đội Trường Tài sang mình. Ảnh: HUY PHẠM

Kết quả đúng như dự báo và phân tích dù suốt chặng đua khắc nghiệt trên hàng loạt những diễn biến xảy ra trong đó đáng chú ý nhất là ý đồ chiến thuật của HLV Đỗ Thành Đạt khi lên đấu pháp và đặt ra các tình huống để VĐV của mình thực hiện.



Rõ nhất là khi các êkíp An Giang trong đó nổi bật là hai cua rơ ngoại Gong Hyo-suk và Mirsamad Pourseyed nhấn mạnh bàn đạp ngay khi vào đèo Khánh Lê thì lập tức Javier Perez nỗ lực đeo theo và thực hiện xuyên suốt chiến thuật đeo bám như hình với bóng cùng hai cua rơ có ý đồ “nổi loạn” này. Tương tự ở nhóm 2, áo vàng Nguyễn Trường Tài dù biết chắc sẽ mất áo vàng nhưng vẫn thực hiện chiến thuật đeo bám và giữ tốp cùng hai cua rơ Đồng Nai. Trong khi đó tất cả các thành viên còn lại của hai êkíp TP.HCM giữ nhịp ở tốp 3 để bảo vệ áo xanh Lê Nguyệt Minh làm sao để về đích trong khung giờ an toàn 15% so với tay đua giành chiến thắng chặng 13.



Tay đua Gong Hyo-suk người Hàn Quốc trong màu áo Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang rất xuất sắc nhưng không thể xé áo vàng được. Ảnh: HUY PHẠM

Kết quả đúng với phân tích của PLO, áo vàng đổi chủ nhưng chỉ là sự hoán chuyển của các cua rơ Anh Văn Hội Việt Mỹ khi được chuyển từ Nguyễn Trường Tài sang cho Javier Perez, người đeo rất chắc các tay đua ngoại của An Giang tính thực hiện cuộc nổi loạn bằng sức mạnh của những chân đèo ngoại nhưng bất thành bởi “cái đuôi” Javier Perez đeo bám quá hoàn hảo.