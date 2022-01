Trận lượt đi thua 0-1 trên sân Mỹ Đình trước đối thủ lớn Úc vỡ ra cho thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều bài học quý giá. Đáng chú ý, các tuyển thủ Việt Nam có những thời điểm cuối trận đã vùng lên gây nhiều sức ép cho cầu môn đối phương, chỉ thiếu mỗi bàn thắng.



Trong khó khăn vẫn hy vọng thầy trò ông Park có trận cầu tốt

làm món quà xuân cho người hâm mộ. Ảnh: HẢI THỊNH

Lần tái đấu này, ông Park thẳng thắn thú nhận sáu trận đã qua tại vòng loại cuối cúp thế giới chưa có điểm nào khiến đội tuyển Việt Nam rất khao khát có điểm số đầu tiên. Nó như món quà tết ý nghĩa cho thầy trò ông và người yêu bóng đá làm động lực để chuẩn bị tiếp đón tuyển Trung Quốc vào mùng 1 tết với tham vọng cao hơn nữa. Ông thầy người Hàn Quốc từng thổ lộ bóng đá Thái Lan bốn năm trước vào vòng loại cuối World Cup rất khó khăn và không thắng trận nào. Ông muốn thay đổi điều đó cho đội tuyển Việt Nam.



Khi bị đặt vào thế không còn gì để mất, ông Park tin tưởng các học trò sẽ làm nên chuyện, bắt đầu từ 90 phút tái ngộ tuyển Úc dù đối thủ rất mạnh nhưng không phải không có điểm yếu. Hỏi ông sẽ cho đội tuyển Việt Nam đá tấn công hay chủ yếu phòng ngự để lấy điểm Úc, thầy Park bí hiểm: “Vào trận sẽ biết”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc trong những ngày luyện quân ở Melbourne rất kín tiếng và cũng không để lọt ra ngoài thông tin về cách chơi của học trò. Giới hâm mộ chỉ biết rò rỉ việc ông Park có nhiều thay đổi về nhân sự lẫn kiểu đá mới tiềm ẩn nhiều bất ngờ cho đối phương. Ông giấu rất kỹ đội hình xuất phát. Hỏi ông có lo ngại về khiếm khuyết tiền đạo khi Tiến Linh và Văn Toàn không thể góp mặt, chỉ còn mỗi Công Phượng, thầy Park tự tin nói vẫn còn nhiều cầu thủ khác có thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn.

Ông thầy người Hàn Quốc nói rõ những điều ai cũng biết các học trò có thể hình, thể lực thua kém tuyển Úc và đội bạn có lợi thế sân nhà nhưng đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng mọi thứ với quyết tâm có điểm.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà Úc suốt tuần qua tập luyện mà không có HLV Graham Arnold do mắc COVID-19 lại còn chịu thiệt thòi khác. Hậu vệ trái Aziz Behich bị mắc kẹt do bão tuyết ở Thổ Nhĩ Kỳ không thể đáp chuyến bay từ Istanbul về nước, cùng tiền vệ Ajdin Hrustic ngồi ngoài do thẻ phạt. Tuy nhiên, trợ lý Rene Meulensteen tự tin cho biết tuyển Úc vẫn có đầy đủ chiều sâu lực lượng và chất lượng để giành một chiến thắng. Vị trợ lý này còn nêu điểm yếu ở hai cánh của Việt Nam và ông Park không ngần ngại nói rằng: “Vậy thì hãy để họ tấn công vào chỗ mà họ xem là điểm yếu đấy!”.•