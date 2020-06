Quang Hải, scandal và bản lĩnh nhà vô địch

Hà Nội chiều 24-6 có cuộc đụng độ gay go với chủ nhà B. Bình Dương (BĐTV trực tiếp 17 giờ), trong một trạng thái bất an sau những gì thể hiện trên sân cỏ suốt 450 phút và tâm lý rối rắm vì mất vui ở hậu trường. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa gặp cú sốc thua muối mặt SL Nghệ An ở vòng đấu trước ngay trong ngày sinh nhật tuổi 14.



Nghiệt ngã cái thua ấy cũng chấm dứt chuỗi 32 trận bất bại và suốt ba năm không thua trên sân Hàng Đẫy của đương kim vô địch Hà Nội. Những cầu thủ hay và nổi tiếng nhất của Hà Nội đều ra sân, như Quang Hải vẫn nén đau xin ra sân từ ghế dự bị để tìm kiếm bàn thắng. Thế mà trời không chiều lòng người...

Chỉ mỗi cái tên Quang Hải đủ mang đến cho Hà Nội rất nhiều cổ động viên cuồng nhiệt với những giây phút hào hứng trên bất kỳ sân bóng nào. Thế nhưng cuộc sống bồng bềnh trong ánh hào quang của Quang Hải không may vướng vào lùm xùm scandal tình ái khi trang cá nhân bị kẻ xấu phơi bày chuyện tế nhị. Nó nghiêm trọng đến mức Quang Hải phải nhờ sự trợ giúp của cơ quan an ninh tìm ra kẻ gây rối làm xao động cuộc sống riêng tư của anh.



Quang Hải vướng vào scandal sau vụ bị hack Facebook có thể sẽ không ra sân nhưng toàn đội Hà Nội buộc phải chiến đấu để chống lại sự hưng phấn của B. Bình Dương. Ảnh: NGỌC DUNG

Bây giờ là lúc Quang Hải cần gạt qua mọi chuyện ngoài sân cỏ để cùng đồng đội Hà Nội tập trung vào chuyên môn và chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch trước đối thủ đang lên B. Bình Dương. Về mặt lực lượng, HLV Chu Đình Nghiêm không may vắng một số cầu thủ giỏi do chấn thương nhưng thành phần dự bị thay thế không đến nỗi nào. Nỗi lo của ông có thể là tình trạng mệt mỏi của một vài trụ cột, do gắng gượng nhiều hoặc cũng vì no nê danh hiệu sau hai mùa liên tiếp bách chiến bách thắng.

Về lý thuyết, dù đá trên sân khách nhưng Hà Nội với những gương mặt kỳ cựu ăn cơm tuyển quốc gia và các ngoại binh luôn vui vẻ với khoản thưởng lớn vẫn nằm thế kèo trên chủ sân Bình Dương. Tuy nhiên, không dễ cho Hà Nội làm mưa làm gió vì thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn quyết dốc sức chơi một trận cống hiến cho khán giả nhà. B. Bình Dương cũng rất muốn khẳng định thành công ban đầu với suất nhì bảng xếp hạng không phải là may mắn. Và khi vượt qua nhà đương kim vô địch thì niềm hạnh phúc càng nhân lên. Hơn nữa, các chân sút của B. Bình Dương, đặc biệt là Tiến Linh đã vào guồng.

Theo nhìn nhận của chúng tôi, B. Bình Dương dù không có nhiều cá nhân nổi tiếng như Hà Nội nhưng sức mạnh tập thể sẽ giúp họ gặt hái thêm 3 điểm.