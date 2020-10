Quảng Nam còn run, Hà Nội soán ngôi nhì

Những đội đá cho vui HA Gia Lai sau hai trận thua nặng nề không còn tham vọng đua vô địch đã tung ra sân Cẩm Phả đội hình thay đổi đến bảy cầu thủ thường đá chính thức. HLV Nguyễn Văn Đàn cất trụ cột Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... và đưa vào sân nhiều cầu thủ trẻ đá thử nghiệm... cho vui. Thế nên dễ hiểu Than Quảng Ninh rất dễ dàng với bàn mở điểm của Claudecir và hai bàn của Jemier, trước khi A Hoàng rút ngắn 1-3 cho khách HA Gia Lai. Tương tự, SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hòa Xuân cùng đội khách SL Nghệ An đã chắc chắn trụ hạng không cần đá quyết liệt với nhau. Công Nhật sút phạt thần sầu từ 35 m ghi bàn ở hiệp 1 và Akinade hiệp 2 ấn định 2-0 cho SHB Đà Nẵng để soán ngôi đầu nhóm dưới của chính SL Nghệ An.