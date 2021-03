Anh, Đức, Ý thắng trận thứ 2, Tây Ban Nha có 3 điểm nghẹt thở

Sau trận mở màn chia điểm với tỷ số 1-1 với Hy Lạp, tuyển Tây Ban Nha cũng có được chiến thắng vô cùng khó khăn khi đến làm khách trên sân của Georgia ở lượt trận thứ 2 tại bảng B vòng loại World Cup 2022. Tây Ban Nha, giành quyền kiểm soát vượt trội lên đến 72%, tuy nhiên Georgia mới là đội gây bất ngờ với bàn thắng mở tỷ số.

Phút 44, trong tình huống tấn công hiếm hoi, hàng thủ của Tây Ban Nha lo tập trung theo kèm Otar Kiteishvili, tạo khoảng trống cho Kvaratskhelia thoải mái di chuyển. Số 10 của Georgia nhanh chân tung đường chuyền cho Kvaratskhelia dứt điểm hiểm hóc đưa Georgia vươn lên dẫn trước 1-0.



Nhận bàn thua trước Georgia, nhưng phải đợi đến phút bù giờ Olmo mới đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha cùng kịp đưa trận đấu về vạch xuẩt phát khi Jori Alba có pha tạt bóng bên cánh trái để cho Ferrran Torres băng vào đệm bóng cận thành gỡ hoà 1-1 cho Tây Ban Nha. Dồn ép đối thủ suốt phần lớn thời gian hiệp hai, nhưng phải đến những phút bù giờ cuối trận, Tây Ban Nha mới có được bàn thắng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trước vòng cấm của Georgia, Daniel Olmo bất ngờ tung cú sút xa, mặc dù thủ môn Giorgi Loria của Georgia đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không tthể cứu thua cho đội nhà.

Ở cặp đấu còn lại của bảng B, Thuỵ Điển đánh bại Kosovo với tỷ số 3-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng với 6 điểm qua 2 vòng đấu, còn Tây Ban Nha nhì bảng B với 4 điểm.

Tại bảng C, tuyển Ý tiếp tục có chiến thắng thứ hai để xây chắc ngôi đầu ở bảng khi đánh bại Bulgaria với tỷ số 2-0. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng phải đến phút 43, tuyển Ý mới có được bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11mét do công của tiền đạo Belotti. Mọi số liệu của tuyển Ý trong trận đấu này đều vượt trội so với đối thủ Bulgaria, với tỷ lệ cầm bóng 67% cùng 22 cú sút được tung ra. Tuy nhiên phải đến phút 82, tuyển Ý mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt bằng pha đặt lòng trong vòng cấm của Manuel Locatelli.



Tuyển Ý thắng trận thứ hai với tỷ số 2-0 trước Bulgaria. Ảnh; Getty Images.

Ở cặp đấu còn lại của bảng C, Thuỵ Sĩ đánh bại Lithuania với tỷ số 1-0, sau hai vòng đấu tuyển Ý giữ vững ngôi đầu với 6 điểm, Thụy Sĩ có cùng điểm số nhưng kém thầy trò Robertto Mancini hiệu số phụ.

Tại bảng D, sau trận hoà với Ukraine ở lượt trận mở màn, tuyển Pháp cũng có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Kazakhstan với tỷ số 2-0. Phút 19, tuyển Pháp có được bàn thắng mở tỷ số, khi Martial có tình huống đi bóng trước hàng loạt hậu vệ của Ukraine rồi thục hiện đường chuyền cho Dembele dứt diểm mở tỷ số.



Dàn sao mạnh giúp tuyển Pháp có trận thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup khi đánh bại Kazakhstan 2-0. Ảnh: Reuters.

Trước sức ép quá lớn của tuyển Pháp, lưới của Kazakhstan cũng phải rung lên lần thứ hai ở những phút cuối hiệp một. Từ tình huống phạt góc, trung vệ Sergiy Malyi đánh đầu đốt đền giúp tuyển Pháp nâng tỷ số lên 2-0. Phút 74, trung phong Mbappe có tình huống tẽ ngã trong vòng cấm mang về phạt đền cho nhà ĐKVĐ World Cup, tuy nhiên trên chấm 11 mét ngôi sao của CLB PSG lại không thể đánh bại thủ môn Mokin.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Ukraine hoà Phần Lan với tỷ số 1-1, Sau hai lượt trận ngôi đầu bảng D thuộc về tuyển Pháp với 4 điểm, vị trí nhì bảng thuộc về Phần Lan với 2 điểm, Ukraine có cùng điểm số với Phần Lan nhưng xếp thứ ba.



Hai bàn thắng của Harry Kane và Mason Mount giúp tuyển Anh có chiến thắng thứ hia khi đánh bại Labania với tỷ số 2-0. Ảnh: Reuters.

Tại bảng I, tuyển Anh có trận thắng thứ hai khi đánh bại Albania với tỷ số 2-0 bằng các bàn thắng của Harry Kane phút 38 và Mason Mount phút 63. Chiến thắng này giúp “tam sư” giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm. Hai trận còn lại của bảng I, Ba Lan đánh bại Andorra với tỷ số 3-0, Hungary cũng giành chiến thắng với kết qủa tuong tự trên sân của San Marino.



Tuyển Đức giành chiến thắng 1-0 trước Romania. Ảnh: AP.

Cũng tại lượt trận thứ hai, tuyển Đức đánh bại Romania với cách biệt tối thiểu 1-0 do công của Gnabry. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Joachim Loew giữ vững ngôi đầu bảng J với 6 điểm. Ở hai cặp đấu còn lại của bảng J, Armenia thắng Iceland 2-0, bắc Macedonia thắng Liechtenstein 5-0.