Nhắc đến Bồ Đào Nha ai cũng nói đến Ronaldo, cầu thủ được xem là linh hồn của nhà vô địch Euro 2016, dù trận chung kết năm đấy Ronaldo phải làm khán giả khi rời sân rất sớm.



Ronaldo thất vọng với thất bại của Euro được xem là cuối cùng của anh.

Ảnh: UEFA

Năm năm trước đã từng có nhiều phân tích đặt ra rằng: Nếu Ronaldo còn ở trên sân thì liệu Bồ Đào Nha có thắng được chủ nhà Pháp để lên ngôi vô địch châu Âu hay không?

Đó chỉ là một cách đặt vấn đề và vấn đề đấy lại được đặt ra khi đương kim vô địch Bồ Đào Nha sớm trở thành cựu vô địch khi thua Bỉ ở vòng 16 đội. Một trận thua mà Bồ Đào Nha hơn trong tất cả chỉ số chuyên môn, trừ mỗi bàn thắng. Đó cũng là trận thua mà Ronaldo được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt trong hầu hết những quả phạt trực tiếp và những pha tấn công dồn vào số 7 của Bồ Đào Nha.

Những phân tích nói rằng Ronaldo phải hy sinh khi chơi cao nhất trong đội hình và đấy là lý do anh bị quây rất chặt, thậm chí có lúc một mình phải đối mặt xoay xở trước ba trung vệ của Bỉ.

Sao không ai đề cập rằng nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha phải hy sinh cho Ronaldo và lối đá của Bồ Đào Nha cũng hy sinh nhiều cá nhân xuất sắc phải núp theo lối chơi phục vụ Ronaldo. Điển hình Bruno Fernandes chơi rất hay và là chân tiền lẫn chân chuyền của Man. Utd nhưng ở đội tuyển Bồ Đào Nha, anh chỉ là cầu thủ hạng hai. Những lần ra sân từ ghế dự bị, Bruno Fernandes không tìm được tiếng nói với Ronaldo, hay nói đúng hơn là anh đánh mất mình khi phải nhìn Ronaldo mà đá. Nhìn ánh mắt Bruno Fernandes thèm thuồng trước những quả phạt trực tiếp mà anh hiểu anh không được sờ đến nếu Ronaldo ôm bóng và giành đá.

Ngay cả lối đá của Bồ Đào Nha trong trận gặp Bỉ cũng hướng đến Ronaldo nhiều hơn là tìm nhau, như cái cách họ làm trong chiến thắng trước Pháp ở trận chung kết Euro 2016.

Có Ronaldo thì hàng thủ các đội phải cảnh giác nhưng có Ronaldo, Bồ Đào Nha luôn phải tìm lối chơi xoay quanh cầu thủ này.

Ở đây, HLV Santos phải cân nhắc việc chọn lối chơi dựa vào món hàng quý hiếm cũng đúng, mà nói rằng ông chịu áp lực từ chính ngôi sao Ronaldo cũng không sai.

Công bằng mà nói, về con người thì Bồ Đào Nha không thua Bỉ. Về thế trận, Bồ Đào Nha cũng không thua, thậm chí Bồ Đào Nha còn có đến 23 lần sút cầu môn so với số lần ít ỏi, trong đó có một cú sút hiếm hoi nhưng thành bàn của Hazard “em”. Nhưng Bồ Đào Nha không có chút may mắn nào trong trận đấu knock out đấy, khi bóng bướng bỉnh bật cột hoặc vào trúng ngay chỗ đứng của thủ môn Thibaut Courtois.

Có thể đấy là Euro cuối của Ronaldo, trừ khi ở tuổi 40, anh vẫn chạy nhạy và tham đá như bây giờ. Con người của rất nhiều kỷ lục không còn là người “gánh team” như mọi người thường nói nữa, mà là người khiến cả team đều phải chạy theo anh.

Chưa bao giờ bóng đá Bồ Đào Nha nhiều nhân tài như lúc này và đã đến lúc họ cần phải phát huy hết từng cá nhân hơn là tất cả chỉ phục vụ cho một ngôi sao như Ronaldo.•