Lịch thi đấu bóng đá nam ngày 22-7 + Ai Cập - Tây Ban Nha (bảng C, 14 giờ 30). + New Zealand - Hàn Quốc (bảng B, 15 giờ). + Mexico - Pháp (bảng A, 15 giờ). + Bờ Biển Ngà - Saudi Arabia (bảng D, 15 giờ 30). + Argentina - Úc (bảng C, 17 giờ 30). + Honduras - Romania (bảng B, 18 giờ). + Nhật - Nam Phi (bảng A, 18 giờ).