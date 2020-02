Bóng đá Ý cũng ‘toang’ vì COVID-19

Hai CLB của Việt Nam hồi hộp khi du đấu ở Singapore và Philippines Chiều 25-2, cả hai CLB Việt Nam là TP.HCM và Than Quảng Ninh sẽ đá sân khách ở AFC Cup. Ở bảng F, TP.HCM làm khách trước Hougang Utd trên sân Jalan Besar ở Singapore, còn ở bảng G, Than Quảng Ninh làm khách ở sân Rizal Memorial trước Ceres Negros của Philippines. Bình thường, CLB Ceres Negros đá sân nhà ở Bacolod nhưng do cách trở, AFC buộc CLB này phải chọn sân nhà gần sân bay quốc tế trong phạm vi dưới 100 km theo quy định của AFC. Sân Rizal Memorial là sân quốc gia của Philippines có mặt sân cỏ nhân tạo cứng nhưng lại là nơi kỷ niệm của U-22 Việt Nam lên ngôi vô địch bóng đá SEA Games 30. Tương tự, sân Jalan Besar ở Singapore cũng thế với chất liệu mặt cỏ nhân tạo. Để chuẩn bị tốt và làm quen mặt sân cỏ xa lạ với các CLB Việt Nam thì ít ra phải có một tuần tập luyện, nhưng cả hai CLB Việt Nam đều… thiếu sự chuẩn bị này. Tuy nhiên, thầy trò HCM Chung Hae-seong của TP.HCM và Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đều có cái đáng lo hơn mặt cỏ nhân tạo, đó là cả Manila và Singapore đều là những điểm nóng của dịch COVID-19.