An Byong-jun, tiền đạo của Suwon, vừa được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2 của Hàn Quốc. Đáng chú ý là An Byong-jun lại là tuyển thủ của Triều Tiên đá thuê ở Hàn Quốc. Anh có khả năng ghi bàn cũng như phong độ chói sáng trong màu áo Suwon và xứng đáng được chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2020 một cách thuyết phục.



An Byong-jun tại giải bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Mùa này Suwon ghi tổng cộng 53 bàn thắng và riêng An Byong-jun sở hữu 21 bàn, đoạt giải vua phá lưới. Anh được 14 phiếu bầu từ các HLV, đội trưởng của các đội K-League 2 và 57 phiếu bầu của báo chí.

An Byong-jun có “lý lịch trích ngang” rất ngộ nghĩnh: Sinh quán tại Nhật, nhập tịch Triều Tiên và khoác áo đội tuyển nước này. An học bóng đá và trưởng thành từ các CLB Nhật. Đến năm 2018, An rời CLB Nhật sang Hàn Quốc khoác áo CLB Suwon... và chỉ mỗi khi đội tuyển Triều Tiên thi đấu thì anh mới về khoác áo đội tuyển nhà.

Cầu thủ Triều Tiên đầu quân cho các CLB Hàn Quốc thì nhiều nhưng An Byong-jun là cầu thủ Triều Tiên đầu tiên đạt được danh hiệu cao quý với bóng đá Hàn Quốc.