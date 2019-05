Chữ tài liền với chữ tai, đã uống thì đừng lái xe

“Chữ tài liền với chữ tai một vần” có lẽ đang là câu thành ngữ rất đúng với tay golf huyền thoại Mỹ, Tiger Wood.

Tuần trước, tay golfer mang hai dòng máu Mỹ - Thái này được Tổng thống D.Trump mời đến Vườn hồng của Nhà Trắng trao huy chương tự do (huy chương cao quý nhất của nhà nước Mỹ dành cho công dân đóng góp mang lại danh tiếng quốc gia). Tuần này Tiger Wood lại đối mặt với pháp luật Mỹ.



Tiger Wood đang dự giải Golf ở New York.

Đó là việc nhân viên nhà hàng, Immesberger lái xe trong trạng thái lượng cồn trong máu vượt gấp ba lần mức quy định rồi tự gây ra tai nạn.

Nhà hàng này tên The Wood in Jupiter ở Florida do tay golf huyền thoại đứng tên tư cách pháp nhân. Quản lý nhà hàng là Erika Herman cũng là bạn gái của Tiger Wood.

Tiger Wood đang dự giải vô địch Gold 101 st PGA tại CLB Golf Bethpage Black ở Long Island, New York thì rắc rối ập xuống đầu anh.



Tiger Wood và bạn gái Erika Herman chịu trách nhiệm vụ tai nạn chết người.

Theo bản tin TMZ, khi nhân viên Immesberger, 24 tuổi kết thúc ca làm việc và chờ đổi ca thì bị quản lý nhà hàng Immesberger yêu cầu ở lại tiếp khách. Nhân viên này đã ở lại nhà hàng tiếp khách và uống quá chén. Sau đó, Immesberger lái ô tô ra về và tự gây ra tai nạn khiến nhân viên này chết.

Bố mẹ của Immesberger quyết định nộp đơn kiện gia đình Tiger Wood, nhất là người quản lý Erika phải chịu trách nhiệm trực tiếp vụ này.

Khi đo mức độ cồn trong máu của Immesberger, cảnh sát ghi nhận 0.256 độ, tức nhiều gấp ba lần mức độ cho phép khi lái xe. Tiger Wood và bạn gái Erika Herman là những người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ này.

Cách đây không lâu, Tiger Wood dùng chất kích thích khi lái xe đã bị bắt giam, ra tòa và đóng tiền phạt không nhỏ. Wood vừa qua thời kỳ khủng hoảng, lấy lại phong độ với “cái cây gậy golf” thì lại đối đầu với vấn đề pháp lý nan giải khác.