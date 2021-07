Sau trận chung kết Euro 2020 Anh thua Ý trong loạt luân lưu, những chuyên gia ở phương đông, cụ thể là Nga đã đưa ra góc nhìn của mình.

HLV Semin của Nga đặt câu hỏi, tại sao trong loạt đá luân lưu, HLV Southgate lại đưa những “cậu bé” ra đá? Những Sancho, Saka và cả Rashford nữa?

Semin cho rằng, quyết định của Southgate là trẻ thơ và ngớ ngẩn.



HLV Southgate đưa Saka đá phạt đền. Ảnh: Getty

Trong khi đó HLV Byshovets cho rằng, Anh đá với người Ý mà cứ nhưng những chú nhóc. Hiệp 1 Anh thể hiện tốt, nhưng hiệp 2 Anh quá ngây thơ để chỉ một mình Ý chơi bóng và thực hiện ý đồ. Anh non trẻ quá. Anh không thua Ý ở thời gian thi đấu chính thức là quá may, hai hiệp phụ cũng không thua lại thêm may mắn nữa.

Nhưng rồi bước vào loạt luân lưu, Anh mắc thêm những sai lầm chết người khi bố trí ba cầu thủ trẻ chưa đủ bản lĩnh đá phạt đền thì không thua mới lạ.



... Rồi cả Sancho cũng hỏng ăn. Ảnh: Getty

Theo HLV Byshovets lẽ ra sang hiệp 2, người Anh tiếp tục chơi thứ bóng đá của mình là phát huy sức mạnh. Họ có bàn thắng sớm thì cần chuyển đổi thế trận sang phòng ngự chắc chắn, nơi tuyến đầu chỉ cắm vài cầu thủ tốc độ. Nhưng Anh chơi hồn nhiên quá.



... Fan Anh suy sụp với loạt luân lưu. Ảnh: Getty

Trong khi đó trung phong Nga, Dzyuba từng là học trò cũ của HLV Mancini tại CLB Zenit nhận xét: “Trong một trận đấu, chìa khóa thành công của HLV Mancini là tìm một tiền đạo có thể thực hiện đúng ý đồ của mình và gieo vào tiền đạo đó ý đồ chơi bóng như cách mình bày ra và buộc thực hiện bằng được”.

Dzyuba những năm tháng làm học trò của Mancini không phải là mẫu tiền đạo thực thi tốt ý đồ cho ông thầy Ý, nhưng Dzyuba biết rõ điều này.