Đợi MU 'đòi nợ' tại 'nhà hát' Old Trafford

Trận thua muối mặt trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước Istanbul Basaksehir với tỷ số 1-2 khiến chiếc ghế của HLV Solskjaer lung lay dữ dội.

Ngay lúc thông tin BLĐ Manchester United (MU) lên phương án mang về HLV Pochettino thì Solskjaer có câu trả lời bằng hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League trước Everton và West Bromwich Albion.



HLV Solskjaer có thể đòi nợ thành công Istanbul Basaksehir khi mà trong tay ông đã có đầy đủ lực lượng. Ảnh: Reuters.

Hai chiến thắng đó của Solskjaer đã làm hạ nhiệt sân Old Trafford và cũng giúp “Quỷ Đỏ” tránh được cơn khủng hoảng về mặt tinh thần.

Trở lại vòng 4 Champions League, với lợi thế được đá trên sân nhà, MU chắc chắn sẽ hạ quyết tâm đánh bại đối thủ Istanbul Basaksehir để lấy lại thể diện cũng như tạo đà thuận lợi kiếm 1 trong hai chiếc vé đi tiếp ở bảng H.



Man United đã có trận thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford mùa này ở Premier League. Ảnh: PA.

Tinh thần của chủ nhà Man. United ở trận đấu sắp tới đang lên cao. Họ đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Old Trafford ở Premier League mùa này sau khi hạ West Bromwich Albion 1-0.

Cần biết thêm rằng các đối thủ tại bảng H đều đánh bại được Istanbul Basaksekir, duy chỉ có Man. United là đội nhận lấy thất bại từ đội bóng này. Điều này càng làm cho “Quỷ Đỏ” đặt nặng quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới.



Ngoài ra đội hình của Man. United đến thời điểm gần như lành lặn ở các tuyến và không có dấu hiệu quá tải cho dù các trụ cột đã trải qua đợt tập trung về làm nghĩa vụ quốc gia.

Ở trận còn lại, á quân Champions League Paris Saint-German (PSG) sẽ tiếp đón đội bóng khó chơi đến từ Đức là RB Leipzig. PSG buộc phải thắng RB Leipzig bởi đội bóng thủ đô nước Pháp đã thua 2 trận tại vòng bảng năm nay.