FIFA Club World Cup đã... ‘lên sàn’

Lúc đầu địa điểm đăng cai Club World Cup và được LĐBĐ thế giới (FIFA) chỉ định là Auckland của New Zealand, tuy nhiên do thành phố này bị phong tỏa cuối cùng FIFA lại cầu cứu Qatar tiếp tục “chủ xị cứu bồ”.

Qatar đã cứu giải AFC Champions League 2020 về đích an toàn nay tiếp tục giải cứu FIFA Club World Cup. Do Qatar đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải đấu mùa dịch bệnh COVID-19 với những chuẩn mực an toàn nên bây giờ chủ nhà World Cup 2022 này tiếp tục là nơi diễn ra giải World Cup các CLB.



Nhà vô địch châu Âu-Bayern Munich tham dự từ bán kết. Ảnh: Getty

Theo đó đầu tháng 2, giải khai mạc và bế mạc vào ngày 11-2.

Và chỉ có sáu đội tham dự do nhà vô địch khu vực châu Đại dương (OFC) là Auckland City rút lui vì đại dịch bùng phát mạnh ở TP này, đội không thể sang Qatar.



Chiếc Cúp vô địch. Ảnh: AFC

Sáu đội còn lại gồm nhà vô địch châu Á Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), Al Ahly (của Ai Cập, nhà vô địch châu Phi), Tigres Uanl (Mexico, nhà vô địch Concacaf), nhà vô địch Nam Mỹ (đến 30-1 mới xác định được), Bayern Munich (Đức, vô địch châu Âu) và chủ nhà Al Duhail của Qatar.

Theo lịch thi đấu, trận mở màn ngày 1-2 là Al Duhail - Aucklan City, tuy nhiên Uackland đã rút lui. Ngày 4-2: Tigres Uant - Ulsan Hyundai, Al Duhail - Al Ahly.

Riêng nhà vô địch châu Âu Bayern Munich tham dự giải từ bán kết (ngày 8-2). Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 11-2.