Filip Nguyen khởi đầu như mơ, ‘ông lớn’ ra oai ở Europa League

Rạng sáng nay (23-10), lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League đã diễn ra ở khắp các sân cỏ châu Âu. Theo đó, các ông lớn và là ứng viên vô địch như Arsenal, Leicester City, AS Roma, AC Milan, Tottenham, Benfica, Hoffenheim,… đều giành chiến thắng. Bất ngờ duy nhất là Napoli bại trận 0-1 ngay trên sân nhà trước AZ Alkmaar của Hà Lan.



Arsenal ngược dòng hạ đại diện nước Áo, Rapid Wien. ẢNH: DAILY MAIL

Ở bảng A, đại diện nước Ý, AS Roma ngược dòng đánh bại chủ nhà Young Boys 2-1. Young Boys mở tỉ số trước nhờ công của Jean Pierre Nsame. Những phút cuối hiệp hai, AS Roma ghi liền hai bàn thắng do công của Bruno Peres và Marash Kumbulla để hoàn tất chiến thắng nhọc nhằn. Trận còn lại của bảng, PFC CSKA-Sofia thua CFR Cluj 0-2 ngay trên sân nhà.

Bảng B, Arsenal cũng thi đấu tương tự như AS Roma khi “pháo thủ” vất vả ngược dòng đánh bại Rapid Wien 2-1. Taxiarchis Fountas mở tỉ số cho chủ nhà ở phút 51. Arsenal ngược dòng trong 5 phút nhờ hai bàn thắng của David Luiz (70’) và Aubameyang (74). Trận còn lại, Molde hạ Dundalk 2-1 trên sân khách.

Ở bảng C, đại diện nước Đức Bayer Leverkusen giành chiến thắng đậm nhất lượt đấu này khi hạ Nice của Pháp đến 6-3. Trận còn lại, Hapoel Beer Sheva thắng Slavia Prague trên sân nhà. Ở bảng D, Benfica thắng Lech Poznan 4-2 trên sân khách, Standard Liege của Bỉ thua Rangers của Scotland 0-2 trên sân nhà.



Leicester City cũng thắng. ẢNH: DAILY MAIL

Ở bảng E, PSV Eindhoven bất ngờ thua Granada của Tây Ban Nha 1-2 ngay trên sân nhà, còn PAOK Thessaloniki FC và Omonia Nicosia hòa nhau 1-1. Ở bảng F kết quả cả hai trận đều bất ngờ. Real Sociedad thua Rijeka 0-1 trên sân khách, còn Napoli thua AZ Alkmaar 0-1 ngay trên sân nhà.

Ở bảng G, Leicester City giành thắng lợi 3-0 trên sân nhà trước Zorya. Ba bàn thắng của đội chủ sân King Power được ghi do công của James Maddison, Harvey Barnes và Kelechi Iheanacho. Trận còn lại, SC Braga của Bồ Đào Nha cũng thắng AEK Athens của Hi Lạp 3-0.

Ở bảng H, AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ khó chơi Celtic ngay trên đất khách. Ba bàn thắng của AC Milan được ghi do công của Rade Krunic, Brahim Diaz và Jens Petter Hauge. Bàn danh dự của Celtic được ghi do công của Mohamed Elyounoussi. Ở trận còn lại, Sparta Prague thua Lille 1-4 trên sân nhà.



Son Heung-min ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Tottenham. ẢNH: DAILY MAIL

Ở bảng I, Villarreal thắng Sivasspor 5-3, còn Maccabi Tel Aviv hạ Qarabag FK 1-0. Bảng J, Ludogorets Razgrad thua Royal Antwerp 1-2, còn Tottenham thắng LASK 3-0. LASK là đội từng thua MU ở vòng knock-out mùa trước. Ba bàn thắng của Tottenham được ghi do công của Lucas Moura, Andres Andrade (phản lưới nhà) và Son Heung-min.

Ở bảng K, Feyenoord và Dinamo Zagreb hòa nhau 0-0, còn Wolfsberger AC cũng hòa CSKA Moscow 1-1. Bảng L gây sự chú ý lớn cho các CĐV Việt Nam bởi sự xuất hiện của cầu thủ gốc Việt Filip Nguyen trong màu áo Slovan Liberec. Ở trận gặp Gent của Bỉ, Filip Nguyen bắt chính giúp Slovan Liberec giữ sạch lưới và giành chiến thắng với tỉ số 1-0.



Helal ghi bàn duy nhất trận. ẢNH: UEFA



... Filip Nguyen nhận rất nhiều lời khen. ẢNH: TWITTER LIBEREC

Bàn thắng duy nhất trận do công của Abdulla Yusuf Helal. Trong lần đầu tiên hưởng hương vị thi đấu ở cúp châu Âu, Filip Nguyen đã thi đấu xuất sắc và được website LĐBĐ châu Âu khen ngợi trong bài tường thuật của mình rằng, “Gent đã tạo ra nhiều cơ hội trong những phút cuối nhưng Filip Nguyen đơn giản là không thể bị đánh bại".

Ở trận còn lại của bảng, Hoffenheim thắng FK Crvena Zvezda trên sân nhà. Hai bàn thắng của đại diện nước Đức được ghi bởi Christoph Baumgartner và Munas Dabbur.