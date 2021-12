Một cuộc bán đấu giá trực tuyến quy mô nhất và cũng trông đợi nhất kể từ một năm qua, sau khi huyền thoại Maradona qua đời đã diễn ra không như trông đợi.

Cụ thể căn nhà mà Maradona khi còn trẻ thành công với bóng đá mua tặng bố mẹ ở thủ đô Aires Buenos không ai mua, xe cộ...được những nhà đấu giá ngã giá không như mong đợi.

90 “vật phẩm” được bán đấu giá trực tuyến không như kỳ vọng của nhà tổ chức.



Căn nhà mà Maradona mua tặng bố mẹ chào bán giá 900.000 USD nhưng không ai quan tâm. Ảnh: AFP.

Những người tham gia đấu giá để sở hữu hoặc “chơi hàng độc” của huyền thoại Maradona từ Mỹ La tinh, Anh, Nga, Pháp, Dubai...đã rất cân nhắc khi ngã giá, nó hoàn toàn không như dự đoán là sẽ có những cuộc bứt phá giá cả.

Số tiền bán tổng cộng chỉ thu về 26 ngàn USD thay vì dự kiến 1,4 triệu USD. Bức tranh “Between Fiorito and the Sky” do nghệ sĩ Lu Sedova vẽ được bán giá 2.150USD. Bức ảnh Maradona chụp cùng lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro được người mua ở Dubai mua giá 1.600 USD.

“Vật phẩm” lớn nhất của cuộc bán đấu giá là căn nhà ở Buennos Aires khi còn trẻ Maradona mua tặng bố mẹ tại khu nghỉ dưỡng Mar del Plata có giá gốc 65.000 USD, nay được rao giá xuất phát 900.000 USD không ai đấu giá. Hai chiếc xe hơi BMW đời 2016 và 2017 lần lượt có giá xuất phát 225.000 USD và 165.000 USD, riêng chiếc Hyundai van có giá 38.000 USD cũng không ai...máu mua.

Trong khi đó chiếc áo mặc di chuyển khi Maradona còn thi đấu cho Napoli có in số 10 bán được 1.500 USD, đúng với giá đề xuất khởi điểm của cuộc bán đấu giá, nó thuộc về sở hữu của một nhà sưu tầm từ Dubai. Hộp thuốc cigar của cố Lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tặng cho Maradona bán được 550 USD.

Sáu chiếc TV và các thiết bị tập Gym khi Maradona thường lui tới tập tành tại Dubai chẳng ai quan tâm.