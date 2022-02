Cả nhà vô địch châu Âu Chelsea và nhà vô địch Nam Mỹ Palmeiras đều hứa cống hiến một trận đấu chất lượng.

Sẽ là cuộc chạm trán “chóp của đỉnh” giữa nhà vô địch Cup Libertadores Palmeiras đến từ Brazil và nhà vô địch UEFA Champipons League Chelsea.



Jorginho (vàng) cảnh báo đồng đội chớ nên xem thường Palmeiras. Ảnh: Getty

Giữa lúc fan hâm mộ khắp thế giới có phần bội thực với bóng đá châu Âu thì trận chung kết FIFA Club World Cup là đại diện của hai trường phái bóng đá cơ bắp và bóng đá kỹ thuật diễn ra.

Một làn gió mới thật sự, sự đổi gió đúng lúc và nó diễn ra đúng vào cung giờ vàng.

Do HLV Tuchel nhiễm COVID-19 nên trợ lý Zsolt Low ngồi ghế thuyền trưởng của Chelsea. Low mang đến Saudi Arabia lực lượng hùng mạnh để nuôi ý định đá đủ hai trận và lên ngôi và phong phú thêm bộ sưu tập cho Chelsea thời ê kíp Đức làm việc. Hai nhà vô địch của hai khu vực mạnh châu Âu và Nam Mỹ dự giải đấu từ bán kết.



Nhà vô địch Nam Mỹ Palmeiras...rất khó chịu. Ảnh: Getty

Chính thể thức này đã làm cho HLV Leonardo Jardim của Al Hilal (nhà vô địch AFC Champions League 2021) không bằng lòng và ông cho là thiệt thòi, không sòng phẳng, nhất là phong độ, thẻ phạt, chấn thương giữa các đội cùng dự một giải đấu.

Chính vì dự giải từ bán kết nên Chelsea lẫn Palmeiras không thiệt quân ở trận chung kết khuya nay.



"Người không phổi" Kante có giúp Chelsea đánh bại Palmeiras. Ảnh: Getty

Palmeiras vừa hay lại vừa may. Ở bán kết nhà vô địch Nam Mỹ gặp Al Ahly của Ai Cập, đội bóng đến giải với cầu thủ...hạng hai do nhiều trụ cột bận khoác áo tuyển Ai Cập vào đến chung kết CAN 2022. Và không khó để CLB đến từ Brazil... dạo chơi cũng thắng được 2-0 giành quyền vào chơi chung kết.

Tiền vệ tuyển thủ Ý Jorginho, gốc Brazil đang khoác áo Chelsea cảnh báo đồng đội, nếu Chelsea coi thường Palmeiras là một lỗi lầm lớn và sẽ trả giá đắt. Cầu thủ xuất sắc UEFA mùa 2020-2021 cũng rất háo hức có thêm danh hiệu FIFA Club World Cup sau khi vô địch châu Âu cùng tuyển Ý, Champions League cùng Chelsea.

Còn Chelsea, hiện đang đứng thứ ba trên bảng tổng sắp ngoại hạng Anh với 47 điểm có được, thua đội đầu bảng Man. City đến 13 điểm và thua đội nhì bảng Liverpool bốn điểm.

Chelsea đang có phong độ cao, ra quân trận bán kết, Lukaku đã...nhả đạn để thắng nhẹ đội chủ là Al Hilal 1-0.

Trong khi đó tay săn bàn Rafael Veiga và Dudu là tác giả hai bàn thắng vào lưới nhà vô địch châu Phi Al Ahly ở bán kết.

Palmeiras dù là đội bóng lớn giàu truyền thống của Brazil nhưng đây cũng sẽ là cơ hội “chào hàng” để các cầu thủ đội bóng Nam Mỹ cặp bến châu Âu, kể cả Chelsea.

Dự đoán: Chelsea thắng 1-0.

+Diễn tiến FIFA Club World Cup 2022:

Vòng 1: Al Jazira thắng AS Pirae 4-1.

Vòng 2: Al Ahly thắng Monterrey 1-0

Vòng 3: Al Ahly thắng Al Jazira 6-1.

Bán kết: Al Ahly thua Palmeiras 0-2, Chelsea thắng Al Hilal 1-0.

Chung kết: Chelsea- Palmeiras (23 giờ 30 ngày 12-2)